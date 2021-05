Samsung e Apple permutano gli smartphone LG in Corea del Sud

Samsung e Apple hanno attivato in Corea del Sud un programma trade-in che prevede la permuta di smartphone LG in concomitanza dell’uscita del produttore sudcoreano dal mercato degli smartphone.

Le due aziende offrono in cambio un credito da scalare sull’acquisto di un nuovo telefono tenendo conto della permuta e altri 150.000 won (circa 135$). A riferirlo è ZDNet citando annunci delle compagnie telefoniche locali: SK Telecom, KT e LG Plus.

La promozione è indipendente da altri programmi trade-in offerte dalle compagnie telefoniche e non sono richiesti abbonamenti.

Apple ha predisposto il programma in questione fino al 25 settembre. Gli utenti con smartphone 4G e 5G di LG possono passare a iPhone 12 o iPhone 12 mini. Il programma è attivo nei negozi al dettaglio gestiti dalle compagnie telefoniche e non presso gli Apple Store o i rivenditori autorizzati Apple.

Samsung ha predisposto il programma fino alla fine di giugno. Gli utenti di smartphone 4G o 5G di LG possono permutarli per passare alla serie Galaxy S21, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, o Galaxy Note 20.

Samsung aveva predisposto un programma simile già ad aprile ma era valido solo per gli utenti di LG V50 ThinQ.

Stando a quanto riferito nei dati di Counterpoint, nel 2020 Samsung aveva il 65% di market share in Corea del Sud, Apple il 20% e LG il 13%.

Ad aprile di quest’anno LG ha annunciato la propria uscita dal mercato Mobile che avverrà entro la fine di luglio. L’azienda sudcoreana si è impegnata a fornire per tre anni aggiornamenti per i telefoni premium. La garanzia di tre aggiornamenti del sistema operativo si applica ai telefoni LG premium rilasciati dal 2019 in avanti (serie G, serie V, VELVET, Wing). Alcuni modelli della serie K 2020, invece, riceveranno due aggiornamenti del sistema operativo. L’azienda aveva fatto sapere che avrebbe continuato a produrre smartphone durante il secondo trimestre per soddisfare gli obblighi contrattuali nei confronti di operatori e partner. Ciò significa che è ancora possibile acquistare i telefoni LG attualmente in gamma e che il servizio clienti e gli aggiornamenti di sicurezza continueranno a essere forniti ancora per un determinato periodo di tempo per alcuni dispositivi.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LG sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notivà sull’universo Android si parte da qui.