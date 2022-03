Iliad e WindTre, l’accordo sul 5G sembra vicino

La tentata acquisizione di Vodafone non è andata a buon fine, ma iliad non rimane ferma e sta finalizzando un accordo con WindTre per la condivisione delle rispettive reti 5G in Italia. Le prime voci sulle trattative in corso sono emerse la scorsa settimana, ma ora Thomas Reynaud, CEO del Gruppo iliad, sembra aver confermato a Reuters i colloqui con WindTre indicati come in fase di finalizzazione

L’accordo tra iliad e WindTre per la condivisione delle rispettive reti 5G riguarderebbe oltre 7.000 installazioni che coprono oltre il 60% del territorio italiano. Secondo Reynaud questo accordo «Dovrebbe rafforzare la nostra indipendenza a lungo termine». I due operatori potrebbero costituire una joint venture con proprietà equamente divisa al 50%, una società che potrebbe avere un valore compreso tra 600 milioni e 900 milioni di euro.

Se andasse in porto l’accordo sul 5G di iliad e WindTre permetterebbe a entrambi di ridurre i costi, tenendo anche presente che a settembre iliad dovrà sborsare un miliardo di euro e WindTre 334 milioni di euro per le frequenze 5G acquistate all’asta.

