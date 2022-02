La combo termometro e pulsossimetro per stare in salute in offerta a 11 euro

La pandemia non è ancora passata, anche se certamente siamo tutti più preparati a combatterla. Tra gli strumenti che in passato sono serviti maggiormente, ma che possono risultare utili anche oggi, e lo saranno certamente anche in futuro, termometro a infrarossi e pulsossimetro. Oggi la combo perfetta di questi due strumenti viene proposta a poco più di 11 euro.

Entrambi sono strumenti che ormai, gioco forza, abbiamo imparato tutti a conoscere e a sapere usare. Il termometro consente una misurazione pressoché istantanea della temperatura corporea, senza alcun contatto con la pelle, potendo misurare la temperatura ad una distanza compresa tra 1 e 3 cm.

Oltre ad essere una modalità di scansione rapida ed efficace, l’apparecchio garantisce una certa discrezione, consentendo per esempio la rilevazione della temperatura anche per chi sta dormendo.

Per rilavare la temperatura basta premere un pulsante ed il risultato verrà immediatamente visualizzato sullo schermo LCD presente sull’apparecchio, sagomato comodamente con la forma di una pistola per renderne più confortevole l’uso.

Il pulsossimetro compreso nel bundle è, invece, la classica “molletta tech” da agganciare alla punta del dito per misurare in pochi secondi sia la frequenza cardiaca che la saturazione del sangue. Dati, questi, che sono entrati nel quotidiano dell’umanità intera a partire dallo scorso anno, quando il coronavirus passava dallo stato di epidemia a quello di pandemia. Abbiamo imparato che quando si parla di COVID-19, valori irregolari di frequenza cardiaca e, soprattutto, di saturazione del sangue, possono essere il preludio di un’infezione che, se presa per tempo, potrebbe perfino evitare l’ospedalizzazione.

Se questi strumenti in piena pandemia potevano arrivare a costare anche oltre 50 euro, adesso fortunatamente hanno dei prezzi assolutamente contenuti. Al momento in cui scriviamo, infatti, questa particolare combo viene venduta a poco più di 11 euro.

Clicca qui per acquistare.