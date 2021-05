La dock per ricaricare l’impossibile, anche magsafe, in offerta a 28€

E’ ancora presente in molti il ricordo di AirPower, la dock di ricarica Apple mai realizzata. Non c’è da piangere sul latte versate, perché ad oggi le alternative sono molte.

La dock di ricarica che vi proponiamo oggi in offerta, è addirittura una 5-in-1, e permette di ricaricare davvero l’impossibile, anche gli iPhone con magsafe. Al momento si acquista in offerta lampo a circa 28 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Come già accennato, la dock di ricarica in offerta propone cinque diverse funzionalità. Quattro ricarica, e una rappresentata da una luce a LED, per una illuminazione soffusa, come lampada da comodino.

In particolare, offre parametri di ingresso di DC9V-4 A; 12V 2,5 A, con una potenza di uscita con ricarica magnetica 10W, compatibile con 7,5W. Da notare, che il connettore magnetico, dunque, permetterà di ospitare gli ultimi iPhone 12 con tecnologia Magsafe.

Non solo, è disponibile una seconda dock di ricarica a 15W, anche in questo caso compatibile con 10 e 7,5W, dunque ottimale per ricaricare qualsiasi iPhone che supporti la ricarica wireless.

Accanto alla funzione di ricarica smartphone, sul pad basso è presente lo spazio per caricare caricare sempre in modalità wireless smartwatch o auricolari. Infine è presente una porta USB con potenza di uscita a 10W, per caricare un quarto dispositivo.

In totale, è possibile ricaricare quattro dispositivi per volta: due smartphone, un orologio, e un case auricolare. In più, la luce a LED presente offre una quinta funzione a corredo di un accessorio davvero completo.

A livello estetico la dock risulta essere davvero minimale, costruita con materiali premium, ABS e lega di zinco per essere stabile e solida. Naturalmente, è compatibile sia con iPhone, che con tutti gli smartphone che supportano la ricarica wireless con standard Qi.

Ha un peso complessivo di circa 200 grammi, quindi particolarmente stabile e solida su qualsiasi scrivania, con dimensioni complessive di 17,50 x 12,00 x 8,50 cm.

Al momento potete acquistare questa dock di ricarica a circa 28 euro nella colorazione nera, ancor più elegante, grazie all’offerta lampo in corso. Per acquistarlo a questo prezzo non vi rimarrà che cliccare a questo indirizzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.