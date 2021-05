Google Chat è ora nell’app Gmail su iPhone e iPad

Google ha annunciato lo scorso anno che intendeva rendere più facile agli utenti rimanere in contatto, mentre lavorano da casa. Per fare ciò, aveva dichiarato che Google Chat sarebbe stato inserito nell’app Gmail. Al momento, la promessa è stata mantenuta, almeno per i possessori di iPhone e iPad.

Disponibile sia per gli utenti Gmail aziendali che per quelli gratuiti, il trasferimento della funzionalità si sostanzia nella presenza delle nuove schede Chat e Stanze accanto a quelle Meet e Mail esistenti: Google Meet era già stato introdotto nell’app Gmail, e le nuove schede saranno comunque familiari a tutti gli utilizzatori dell’app di meeting di Big G.

Gmail ora ha quattro sezioni principali. “Mail” e “Meet” attivati ​​negli ultimi mesi. “Chat” è il luogo in cui puoi inviare messaggi a singoli utenti e piccoli gruppi, mentre le “stanze virtuali”, come i loro equivalenti Slack, sono dedicate a conversazioni più ampie con chat, file e attività condivise.

La modifica sembra essere stata apportata lato server, ma quanti non visualizzassero ancora le novità potranno accertarsi di avere scaricata l’ultima versione dell’app da Play Store. Potrebbe anche essere necessario abilitarlo nelle impostazioni dell’app Gmail, che naturalmente può essere scaricata gratis sul App Store, sia per iPhone, che per Android.

Ricordiamo che su iPhone e iPad potete impastare Gmail come app predefinita per la posta elettronica, al posto di Mail di Apple. Per farlo non vi resta che seguire questi semplici passaggi.