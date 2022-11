Apple può di nuovo vendere iPhone in Colombia

Apple può legalmente vendere iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 in Colombia. La vendita di questi dispositivi nello Stato della regione nord-occidentale dell’America Meridionale era stata bloccata per controversie con Ericsson sulla violazione di un brevetto legato al 5G.

Un giudice colombiano ha annullato l’ingiunzione preliminare che impediva a Apple di vendere prodotti con tecnologia 5G nel Paese per via della disputa con Ericsson. L’ingiunzione è stata revocata dalla Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Ironia della sorte, evidenzia Foss Patents (blog dedicato a vicende legali del mondo IT), le reti 5G in Colombia sono inesistenti e in pratica chi compra un iPhone 5G non può sfruttare questo tipo di reti, elemento che non ha impedito a Ericsson di portare alla messa al bando di iPhone e iPad e vietare l’importazione in Colombia.

Lo scontro tra Apple ed Ericsson non è ad ogni modo concluso; le due aziende sono contrapposte in altre aule di tribunale e anche Apple ha contrattaccato con una citazione in giudizio per un brevetto 5G standard essenziale.

Quanto accaduto in Colombia è l’ultimo di una serie di scontri che vedono le due aziende contrapposte in tribunale nel Regno Unito, con la International Trade Commission statunitense, che ha visto Ericsson attaccare un distributore brasilianoe scatenare azioni legali in Europa.