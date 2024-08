La English Premier League si affida agli iPhone per il VAR

Pubblicità

La Premier League, la massima serie del campionato inglese di calcio, ha deciso di aggiornare i video assistant referees (VAR) – insieme di strumenti usato dai giudici di gara per esaminare situazioni dubbie- passando a un nuovo sistema che fa affidamento agli iPhone per esaminare situazioni dubbie della partita tramite l’ausilio di filmati (visionare il replay di un’azione durante una partita per verificare decisioni dubbie dell’arbitro).

Per anni la Premier League ha sfruttato il VAR per rettificare (se necessario) decisioni stabilite dal direttore di gara. Benché la sala operativa del VAR sia avanzata e permette di rivedere riprese di azioni da vari punti di vista o di zoomarle per chiarire la regolarità di un episodio, non mancano limiti ed errori, e per la stagione 2024-2025 è stato ideato un sistema internamente denominato “Dragon” che vede al centro una serie di iPhone.

Lo riferisce Wired, spiegando che diversi iPhone (iPhone 14 e modelli seguenti) protetti da custodia impermeabile, verranno posizionati a bordo campo, sfruttati per catturare video con frame rate elevati: questi ultimi elaborati possono essere elaborati velocemente con un software dedicato, una soluzione presentata come scalabile, e in grado di catturare la totalità dei movimenti degli atleti e della palla, mappando tra i 7.000 e 10.000 punti per giocatore, contro i massimo 50 punti per giocatore che era possibile mappare in precedenza.

Il nuovo sistema dovrebbe evitare problemi di “occlusione” della precedente tecnologia, riducendo limiti della percezione visiva dovuti a alterazioni qualitative (l’inizio o la fine di un’azione), quantitative (velocità e movimento), problematiche legate all’angolo visivo. Il nuovo sistema consente di catturare fino a 200 frame al secondo, contro i 50/60 fps precedenti. Vedremo se, con il tempo, si rivelerà tutto effettivamente più efficace, quella che potrebbe essere una innovazione con effetti positivi nell’evitare errori arbitrali e limitare influenze esterne.