BlitzWolf BW-BTS8, auricolari a conduzione ossea a meno di 25 €

Ecco una buona offerta per acquistare un paio di auricolari senza fili davvero speciali: i BlitzWolf BW-BTS8 al momento li comprate infatti a meno di metà prezzo e vi assicurano un ascolto musicale diverso dai soliti e particolarmente comodo in alcune situazioni.

Sono infatti auricolari a condizione ossea, il che significa che anziché infilarsi dentro le orecchie vengono semplicemente appoggiati in prossimità della cavità auricolare, lasciando così il condotto uditivo pienamente libero per poter ascoltare i suoni ambientali, le voci e i rumori circostanti.

Tutto l’audio in riproduzione sullo smartphone o su altro dispositivo collegato via Bluetooth 5.3 viene infatti trasferito attraverso impercettibili vibrazioni che si estendono lungo la calotta cranica, mandando così telefonate e musica ai timpani in maniera ugualmente precisa e diretta, come fossero normali auricolari infilati nelle orecchie.

Però in questo caso lasciandole libere potrete continuare ad ascoltare il resto, in modo da potervi allenare in sicurezza all’aperto anche se state correndo a bordo strada o state attraversando un incrocio, e vi permettono anche di ascoltare una persona di fronte che vi sta parlando semplicemente mettendo in pausa la musica anziché togliendo o spostando gli auricolari.

Questi poi sono certificati IPX8 quindi li indossate tranquillamente anche sotto la pioggia e non temono il sudore. C’è il microfono per usarli anche in telefonate e videochiamate a mani libere, e hanno una bassissima latenza perciò sono funzionali anche coi videogiochi.

Sono inoltre leggerissimi (28 grammi), hanno un archetto che si blocca sulla nuca rendendoli molto più stabili di auricolari TWS stile AirPods, durano per 10 ore con una sola carica e hanno 32 GB di memoria incorporata per i propri MP3, così da poterli usare in qualsiasi momento anche senza necessariamente sfruttare il collegamento wireless con uno smartphone.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 65 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 61% andando a spendere intorno ai 25 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

