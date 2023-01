La fotografia da smartphone nella mostra Printlife@home di Fujifilm

Squadra che vince non si cambia: così per il terzo anno consecutivo torna [email protected], la mostra fotografica di Fujifilm che mette in primo piano le fotografie scattate con lo smartphone dalle persone di tutta Europa.

Tra agosto e dicembre 2022 l’azienda ha invitato fotografi in erba e professionisti a condividere i loro scatti che in questi giorni vengono mostrati online: sono state raccolte più di 16.000 immagini provenienti da tutto il continente europeo che offrono una panoramica unica e incredibile dell’anno appena concluso.

In continuità con i 16 anni di storia di Fujifilm nell’ospitare mostre fotografiche pubbliche, più di 1.100 foto partecipanti al concorso sono state esposte nelle più grandi mostre fotografiche in diversi posti in Europa: a settembre al The Photography Show nel Regno Unito e a ottobre al Salon de la Photo di Parigi e al PHOTOPIA di Amburgo. A queste mostre fotografiche hanno partecipato più di 55.000 visitatori che hanno avuto l’opportunità di vedere e sperimentare l’ampia galleria fotografica di [email protected] con scatti e storie uniche provenienti da tutta Europa.

Fujifilm ha inoltre esaltato i contributi più creativi e le storie più significative scegliendo e premiando cinque foto alla settimana: 90 premi assegnati complessivamente in tutta Europa, e tra queste una menzione speciale alla migliore foto della settimana.

I vincitori di [email protected] 2022:

Elsa Teixeira Portogallo

Ewa Drewuszewska, Polonia

Anna Popielarska, Polonia

Tom Dillon, Gran Bretagna

Giovanni Nicosia, Italia

Malin Eriksson, Svezia

Stefan van Aarle, Paesi Bassi

Olivier Moulin, Francia

Jairo Losantos Nogal, Spagna

Nel territorio italiano i premi elargiti ai vincitori sono stati prodotti INSTAX per la fotografia e la stampa istantanea. Questo perché secondo Shinichiro Udono, Senior Vice President Imaging Solutions di Fujifilm Europa, «l’uso diffuso degli smartphone ha reso le fotografie un importante strumento di comunicazione quotidiana, ma la fisicità dell’immagine stampata fa vivere emozioni più profonde. Una fotografia stampata è una linea diretta di memoria che ci riporta a un momento speciale vissuto con le persone che amiamo».