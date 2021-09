La Germania vuole sette anni di update e parti di ricambio per gli smartphone

I produttori di smartphone dovranno fornire patch di sicurezza e parti di ricambio per sette anni. È una proposta del governo tedesco all’Unione Europea, nel tentativo di rendere questa categoria di prodotti migliori per l’ambiente.

Della proposta riferisce il sito Heise.de spiegando che il governo federale tedesco ha avviato negoziati con la Commissione europea per apportare modifiche che riguardano la riparazione e l’assistenza di smartphone e tablet. La Commissione europea sta lavorando per spingere i produttori a obbligare a rendere disponibili parti di ricambio e supporto per cinque anni ma la Germania vuole che si arrivi a sette anni.

La Commissione europea dovrebbe stabilire nuove regole per far durare più a lungo il ciclo vitale di smartphone e tablet e consumare meno energia, con i produttori di smartphone che dovrebbero offrire parti di ricambio per almeno cinque anni, e sei anni per quanto riguarda i tablet. Il Ministero Federale dell’Economia tedesco spinge affinché si arrivi a sette anni.

Oltre alla possibilità di ottenere assistenza e parti di ricambio per almeno cinque anni, la Germania chiede che i ricambi siano offerti “a prezzo ragionevole” dai produttori e che questi rendano disponibili listini con i prezzi dei vari ricambi e che i costi di quest’ultimi restino invariati nel tempo.

Per quanto riguarda i tempi della disponibilità di parti di ricambio, la Commissione ha previsto un massimo di cinque giorni lavorativi, ma la Germania vuole ancora di più anche per questo aspetto, spingendo per consegne più rapide.

Stando a quanto riportato nella bozza di proposta della Commissione i produttori tenuti inoltre a fornire informazioni su montaggio, riparazione e manutenzione e a fornire componenti quali batteria, fotocamere, connettori esterni, pulsanti, microfono e altoparlanti per cinque anni dopo l’immissione sul mercato del prodotto. Bruxelles vorrebbe anche estendere il sistema di etichettatura al momento usato per gli elettrodomestici quali frigoriferi e lavatrici, a smartphone, tablet e batterie per consentire agli utenti di riconoscere quelli più efficienti dal punto di vista energetico, con indicazioni delle prestazioni dal grado A (maggiore efficienza), al grado G (minore efficienza).

Apple offre normalmente la possibilità di ricevere assistenza e parti di ricambi per cinque anni. In alcuni stati e aree geografiche si arriva a sette anni. Un prodotto è considerato vintage quando Apple ne ha interrotto la distribuzione per la vendita da più di 5 e meno di 7 anni.

In Francia chi ha acquistato un nuovo iPhone o notebook Mac dopo il 31 dicembre 2020 ha la possibilità di ottenere assistenza e parti di ricambio da Apple o dagli Apple Service Provider per 7 anni dall’ultima data in cui il modello del prodotto è stato fornito per la distribuzione da Apple in Francia.