Apple regala parti di AirTag ai designer di AirTag

Questa settimana alcuni dei dipendenti di Apple hanno ricevuto dall’azienda un regalo commemorativo per aver partecipato alla progettazione di AirTag, mentre altri di loro sono stati premiati per aver preso parte a “Close Your Rings”, la sfida proposta annualmente e in cui è richiesto il completamento degli anelli attività dell’app Fitness presente su Apple Watch.

I primi sono Arian Behzadi, Christine Franco, Corey Wang, Marcel van Os e Nicole Ryan, ovvero i membri del team di Frank de Jong che si è occupato di disegnare gli AirTag. Apple ha deciso di ringraziarli donandogli un cofanetto commemorativo contenente quelle che sembrano essere le coperture di sei AirTag, ciascuna decorata con l’incisione della firma di uno dei designer e poi disposta in un cerchio al cui centro è presente il fondo di un settimo AirTag in acciaio inossidabile, mentre sul lato esterno è riportato il nome a cui corrisponde l’autografo.

Comme dicevamo diversi altri dipendenti invece sono stati premiati per aver preso parte e per aver poi portato a termine con successo la sfida di fitness annuale con un set di tre asciugamani di colore nero caratterizzati dalla consueta grafica ispirata agli anelli Attività di Apple Watch, molto simile a quella delle magliette regalate nel 2017 a conclusione della prima edizione del medesimo concorso. Quest’anno infatti ricorre il quinto anniversario della sfida con cui Apple esorta i propri dipendenti a mantenersi in salute impostando degli obiettivi di attività fisica tramite l’Apple Watch e che vengono per l’appunto monitorati dai sensori dello smartwatch. Negli anni passati, oltre alle magliette, Apple ha regalato anche alcune spille.

Queste sfide sono disponibili a tutti gli utenti di Apple Watch e in passato l’azienda ne ha promosso la partecipazione a tutti i clienti attraverso una serie di spot pubblicitari che a suo tempo abbiamo condiviso attraverso questo articolo.