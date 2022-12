Rilasciato intervento di sicurezza rapido per macOS Ventura 13.2 beta

Apple ha rilasciato un update con il nuovo meccanismo di intervento di sicurezza rapido integrato in macOS Ventura. Questo aggiornamento, destinato agli utenti della beta 1 di macOS Ventura 13.2, è un particolare tipo di update che in alcuni casi non richiede il riavvio della macchina.

Il nuovo meccanismo per gli update di sicurezza integrato in macOS Ventura (ma anche in iOS 16 e iPadOS 16) funziona alla stregua dei normali aggiornamenti software e consente di tenere le funzioni di sicurezza sempre aggiornate.

Se sul vostro Mac è installata la beta 1 di macOS Ventura 13.2 è possibile richiamare l’update aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la sezione che mostra la disponibilità di un aggiornamento e fare click su “Applica Ora”. Dopo aver digitato la password, l’update viene scaricato.

Apple spiega che gli interventi di sicurezza rapidi sui dispositivi sono un meccanismo per far arrivare agli utenti le correzioni di sicurezza con maggiore frequenza. Dal punto di vista tecnico, questi interventi sono inclusi in tutti gli aggiornamenti minori (non negli upgrade) e, sui Mac, i contenuti aggiornati vengono visualizzati sul volume di pre-avvio tramite link simbolici in /System/Cryptexes/.

Gli interventi di sicurezza rapidi che riguardano il sistema operativo richiedono il riavvio del dispositivo. Gli interventi di sicurezza rapidi che riguardano Safari richiedono l’uscita dall’app.

Le Rapid Security Response non rispettano il ritardo dell’aggiornamento software gestito; tuttavia, poiché si applicano solo all’ultima versione secondaria del sistema operativo, se l’aggiornamento del sistema operativo secondario viene ritardato, anche la risposta viene effettivamente ritardata. Da notare che, se necessario, l’utente può anche rimuovere le risposte.

Per applicare automaticamente gli interventi ed eseguire il riavvio, come richiesto in iOS e iPadOS basta andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e attivare l’opzione “Interventi di sicurezza e file di sistema”.

In macOS Ventura basta andare in Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software, fare clic su Avanzate e attivare “Installa interventi di sicurezza e file di sistema”.