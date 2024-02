La lucidatrice per auto Baseus è portatile e senza fili

Per ottenere una finitura perfetta e brillante sulla carrozzeria e sui fari dell’automobile ci sono tanti modi: uno dei più veloci ed economici contempla l’uso di una lucidatrice elettrica, e tra le migliori attualmente in commercio c’è quella di Baseus.

La scocca è realizzata in lega di alluminio, un materiale quindi molto più resistente all’usura rispetto alla plastica che, se soggetta a continui cambi di temperatura, finisce per deteriorarsi in fretta.

Per l’alimentazione usa una batteria, perciò è senza fili e quindi molto più comoda da usare, non solo perché potete lucidare l’auto comodamente all’aperto sotto il Sole, ma non avete neppure l’ingombro e il fastidio di un cavo penzolante che vi limita nei movimenti.

Per la precisione ne usa una da 4.000 mAh che si ricarica completamente via USB-C come un cellulare (5V 2A) in circa 4-5 ore e promette oltre 45 minuti di autonomia con una sola carica.

Consuma intorno ai 30 Watt e produce un rumore inferiore ai 75 dB, quindi non disturba neanche troppo, e si può regolare la velocità su due diversi livelli in modo da adattare la lucidatura in base alle proprie esigenze.

In dotazione ci sono tre spazzole che si fissano tramite velcro: una liscia e piatta, una seconda con sporgenze ondulate e tridimensionali e una terza molto morbida e ricoperta di uno strato di peli sintetici.

Con la giusta pasta, uno strumento come questo non solo permette di lucidare fari e carrozzeria, ma può rimuovere anche graffi, segni di usura e piccole imperfezioni riportando l’auto allo splendore originale.

Se è vero che si può lucidare l’auto anche manualmente, con una lucidatrice circolare come questa si riesce ad applicare una pressione maggiore, perciò la pasta prenderà calore più rapidamente e si spalmerà in minor tempo.

Dove comprare

Se siete interessati all'acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una promozione che vi permette di comprarlo con un piccolo sconto: nello specifico invece di 18,54 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete comprarla spendendo 18,12 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

