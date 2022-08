La mega batteria di sabbia accumula energia per mesi

Un accumulatore termico commerciale a base di sabbia, in grado di sfruttare il calore che quest’ultima assorbe. È una idea semplice ma realizzabile come dimostrato in Finlandia con una batteria in funzione presso la centrale elettrica di Kankaanpää, in grado di immagazzinare energia per mesi.

A circa 230km a nord-ovest di Helsinki, nella città di Kankaanpää, case, uffici e una piscina pubblica, sono riscaldate con energia termica ottenuta da un container in acciaio di 4×7 metri riempito da 100 tonnellate di sabbia. Questa particolare batteria di sabbia è collegata direttamente alla griglia, un sistema power-to-heat che accumula sotto forma di calore i picchi di energia verde della rete elettrica.

L’impianto porta la sabbia fino a 500 °C mediante riscaldamento resistivo alimentato dall’elettricità rinnovabile. Viene in pratica generata aria calda fatta circolare nella sabbia mediante uno scambiatore di calore. Quando il la rete di teleriscaldamento ha bisogno di energia, la batteria “scarica” l’aria calda riscaldando l’acqua della rete. Secondo gli ideatori di questo sistema il dispositivo potrebbe mantenere la sabbia a 500-600° C anche per mesi con perdite minime, immagazzinando fino a 8 MWh di energia, con una potenza nominale di 100 kW. Il progetto è un lavoro della startup finlandese Polar Night Energy e dell’operatore di energia elettrica Vatajankoski.

Markku Ylönen, chief executive officer di Polar Night Energy, riferisce che batterie di questo tipo potrebbero essere installate in officine che si occupano di costruzioni da sfruttare in processi industriali che richiedono alte temperature, spiegando che esteticamente è il tipico silo apparentemente senza niente di speciale, economico e non troppo complesso da realizzare. Secondo stime di Polar Night Energy, i costi di installazione di una batteria di questo tipo sono inferiori a 10 euro per kWh. L’azienda ora si è posta l’obiettivo di aumentare la scala, installando batterie di sabbia da almeno 20 GWh e in grado di arrivare fino a 1.000 °C.x