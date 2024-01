La pattumiera intelligente parte da 27 euro

Dalle luci alle tapparelle, ormai la casa è tutta smart. C’è un accessorio, però, che siamo pronti a scommettere non avete ancora smart all’interno delle quattro mura domestiche. Stiamo parlando della pattumiera. Ecco come completare l’elenco delle periferiche smart in casa, con questa pattumiera intelligente. Clicca qui per acquistarla.

Fatta in acciaio inossidabile, ABS e PP, dunque molto resistente nel tempo, questa pattumiera renderà più semplice gettare gli scarti di cibo, o di qualsiasi altra cosa, mantenendo libere le vostre mani. In sostanza, infatti, è dotata di un sensore sulla parte alta in grado di rilevare quando l’utente si avvicina.

In questo modo, la pattumiera si aprirà automaticamente, permettendo di gettare qualsiasi cosa, mantenendo libere le mani. Pensate, ad esempio, agli scarti di qualsiasi frutta o ortaggio mentre lo sbucciate. In questo modo avrete le mani libere per usare il coltello.

E’ disponibile in due diversi colori, grigio e bianco, e in diverse capacità. Si parte da 15L, ma ci sono anche i modelli da 20L, 30L, 40L, 50L, e 60L. A rendere particolarmente interessante questa pattumiera è il sensore touchless intelligente e resistente all’acqua IPX4.

Questo fa sì che il contenitore si apra in appena 0.2 secondi, mentre si chiude automaticamente dopo 10 secondi dall’apertura, sempre che il sensore rilevi ancora la presenza dell’utente.

Il meccanismo di chiusura è in grado di bloccare in modo efficace gli odori, grazie al coperchio a farfalla che chiude saldamente e sigilla efficacemente gli odori.

Potete acquistare questa pattumiera intelligente in due diverse colorazioni e in diversi formati, a seconda della capienza richiesta. Si parte direttamente da questo indirizzo, dove si acquista a partire da 27 euro.