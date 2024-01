Swarovski Optik AX Visio, il binocolo con l’AI identifica uccelli e altri animali

Tra le curiosità in mostra al CES 2024 di Las Vegas c’è il binocolo AX Visio di Swarovski Optik, il primo binocolo “intelligente” presentato come “la simbiosi perfetta fra intelligenza digitale e ottica sportiva ad alte prestazioni”.

Il design del prodotto è Marc Newson, uno dei più importanti al mondo nell’ambito del design industriale; l’aspetto di questo strumento ottico è simile a quello dei tradizionali binocoli top di gamma; la peculiarità è che integra una IA che consente di identificare uccelli e altre creature premendo semplicemente un pulsante.

Alla pressione del pulsante, appare una sorta di “mirino” rosso che circonda l’animale osservato; l’immagine è a questo punto elaborata e mostrato il nome dell’animale. Il produttore riferisce di una unità di elaborazione neurale (NPU) integrata che consente l’identificazione di uccelli e altri animali selvatici.

L’AX nel nome del binocolo sta per Augmented Experience (Esperienza Aumentata). Oltre a identificare uccelli e altri animali, integra funzioni di condivisione: è possibile creare foto (13MP) o video (1080p) e mostrare le osservazioni alle persone a fianco con la funzionalità “Condivi scoperte” o con la funzionalità “Live View”. Oltre a consentire l’identificazione di uccelli e altri animali selvatici, la fotocamera integrata permette di memorizzare gli avvistamenti “in alta qualità” (13MP, 4208x3120px).

L’app companion (per iOS e Android) permette di scaricare le immagini e i video dall’AX Visio sul proprio smartphone e gestirle, condividerle, impostare le preferenze e le impostazioni e gestire gli aggiornamenti per l’AX Visio. La funzionalità “Live View” consente inoltre di condividere le osservazioni in tempo reale.

Anche senza l’utilizzo delle funzionalità intelligenti, l’AX Visio è un binocolo analogico vero e proprio (ingrandimento 10x, diametro utile dell’obiettivo 32mm, campo visivo 112 m/1000m). che consente di osservare la natura. Il produttore afferma che le lenti field flatten consentono di produrre un’immagine quai piatta e priva di distorsioni fino ai bordi, promette “contorni nitidi, immagini realistiche e ad alto contrasto”; riferisce inoltre che i rivestimenti elle lenti offrono un’eccellente resa cromatica con un alto livello di trasmissione della luce.

Alla stregua di un vero e proprio dispositivo hardware, il produttore prevede aggiornamenti e la possibilità di espandere il binocolo intelligente attraverso future funzioni. La durata della batteria è indicata da 2 a 15 ore (dipende dal tipo di utilizzo). non è certamente un prodotto per tutte le tasche: I prezzi di listino partono da 4680,00€; sarà disponibile da febbraio.

Se cercate un’app gratuita in grado di riconosce gli uccelli dal canto o da una fotocamera, qui ne abbiamo segnalato una molto interessante.

Oltre alle novità Sennheiser, trovate tutti i servizi sul CES 2024 a partire da questa pagina di macitynet.