Quick Share, Google e Samsung insieme per la condivisione dati tra Android

Google e Samsung mettono insieme le forze per un rinnovato Quick Share, un sistema per condividere e scambiare file che mira a superare le differenze e offrire a un numero maggiore di utenti Android le migliori funzionalità di condivisione dei servizi Google e Samsung.

Per essere chiari, Quick Share non è una novità. Samsung ha lanciati Quick Share fin dal 2020 e Android ha lanciato la sua funzione di condivisione, Nearby Share, dallo stesso periodo, più o meno. Adesso, le due aziende stanno collaborando per creare un unico metodo di condivisione tra dispositivi Android, che prenderà il nome di Quick Share.

Anche se i due protocolli di trasferimento file esistenti sono simili, ci sono diverse differenze significative tra Quick Share e Nearby Share. Samsung ha creato Quick Share solo per i dispositivi Samsung; la funzione di condivisione non funziona con altri dispositivi Android non Samsung (senza alcuni accorgimenti). D’altra parte, Nearby Share di Google è disponibile per tutti i dispositivi Android, compresi quelli Samsung, ma alcune funzionalità disponibili in Quick Share mancano in Nearby Share, come l’invio di file a più dispositivi contemporaneamente.

Il nuovo Quick Share faciliterà la condivisione di foto, video, documenti e altri file tra dispositivi Samsung e Google. In questo modo gli utenti Android non dovranno più preoccuparsi di scegliere tra i due sistemi, perché presto saranno unificati.

Tramite il nuovo Quick Share sul dispositivo, l’utente vedrà un elenco di tutti i dispositivi disponibili nelle vicinanze con cui poter condividere foto, video e file. Riguardo alla privacy, è possibile configurare chi può trovare il proprio dispositivo e inviare file: si potrà scegliere tra tutti, solo i propri contatti o solo i propri dispositivi.

Quick Share sarà disponibile per tutti i dispositivi che attualmente hanno Nearby Share a partire da febbraio. Google ha anche annunciato di essere al lavoro con LG per portare Quick Share su Windows come app preinstallata.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo del CES 2024 il link da cui partire è direttamente questo.