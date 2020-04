La Porsche 935 del 1979 sponsorizzata Apple che corse a Le Mans è in vendita ma…

Se siete appassionati del marchio Apple e avete il portafoglio straordinariamente gonfio questa è l’occasione per voi: è in vendita la riproduzione di una Porsche 935 K3 del 1979 sponsorizzata Apple Computer che partecipò alla 24 ore di Le Mans. La vettura è in vendita per il modico prezzi di 449.000 Dollari (o, se preferite 4415 Dollari al mese) sul sito di DuPont Registry, specializzata nella vendita di oggetti di lusso.

A mettere in pista l’originale Porsche 935 K3 in questione fu la Dick Barbour Racing; l’auto era guidata di piloti Allan Moffat, Bobby Rahal e Bob Garretson. La carrozzeria mostra i colori-arcobaleno di Cupertino, il logo Apple e la scritta “apple computer”. Il boxer che equipaggiava la vettura è un 6 cilindri da 3,2 litri, con doppia sovralimentazione tramite turbocompressori. La potenza era di 800 cavalli durante le qualifiche, circa 750CV a 7.800 giri/min in gara (variava a seconda della pressione di esercizio).

Da Wikipedia apprendiamo che la 935 K3 fu all’epoca proposta sul mercato ad un prezzo pari a circa 400.000 marchi, tenendo conto che il solo motore, fornito direttamente dalla Porsche, costava 90.000 DM.

Prodotta in 13 esemplari, la 935 K3 (il modello di maggior successo), garantì alla Porsche e ai fratelli Manfred ed Erwin Kremer (venditori dei kit evoluzione), una serie di successi, tra i quali spiccano: primo e secondo posto nella 24 Ore di Le Mans del 1979, primo posto nella 12 Ore di Sebring del 1980, primo posto nella 24 Ore di Daytona del 1981. Non ebbe fortuna a Le Mans nel 1980: Il team fu costretto a ritirarsi dopo tredici ore, per un problema ad un pistone.

L’auto in vendita da DuPont Registry non è quella originale sponsorizzata da Apple ma e venduta ad un prezzo strardinariamente basso rispetto a quella originale: quest’ultima fa parte della collezione di Adam Carolla, attore e doppiatore statunitense, comprata anni addietro per 4,84 milioni di dollari e attualmente stimata tra gli e i 10 milioni di dollari.