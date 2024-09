La porta di debug del primo HomePod hackerata per audio via USB

Pubblicità

Uno specialista nella riparazione di HomePod e altri dispositivi Apple, in un video su YouTube dimostra la possibilità di sfruttare la porta di debug degli HomePod di prima generazione, trasformando il dispositivo in speaker da collegare direttamente al Mac tramite USB.

NicsFix (questo il nome dello YouTuber) in un video mostra un HomePod di prima generazione che evidenzia un difetto nel chip di gestione WiFi, un problema che rende impossibile usarlo tramite rete WiFI. Collegando al Mac il dispositivo sfruttando un cavo realizzato per collegare l’HomePod alla porta di debug nascosta su quest’ultimo, lo YouTuber ha scoperto che è possibile sfruttare HomePod come speaker USB.

I test su altri componenti di HomePod sono passati ma il chip Wi-Fi non è riparabile a meno di non trovare un chip sostitutivo. Dal momento che la connessione USB sembrava permettere di usare HomePod come speaker, NicsFix ha fatto qualche esperimento.

Sfruttando Airfoil, utiloty creata da Rogue Amoeba, è possibile convogliare il suono del Mac a vari AirPod, incluso quello collegato via USB. Nic ha usato una griglia dell’altoparlante avanzata da un diverso HomePod già smontato per creare uno stand improvvisato e tenere sollevato l’HomePod impedendo alla porta di debug e al cavo di fare da ostacolo.

Il filmato evidenzia alcune funzionalità della porta di debug nascosta; si parla poi di come risolvere alcuni problemi con l’alimentazione degli HomePod per poi tornare sull’uso come speaker USB negli ultimi minuti.

Il sito Appleinsider fa notare che in ambienti dove il WiFi non è disponibile, sia con la prima generazione di HomePod, sia con gli ultimi, è possibile sfruttare anche la tecnologia AirPlay per comunicazioni wireless dirette da dispositivo a dispositivo.

Per farlo, basta aprire l’app Casa sul proprio Mac, iPad o iPhone, selezionare l’ambiente, toccare l’icona con i tre puntini > “Impostazioni abitazione” e dalla sezione “Altoparlanti e TV”, scegliere “Tutti” per conferisce l’accesso a chiunque si trovi nelle vicinanze e permettere ad altri di inviare audio all’HomePod. Questa funzionalità attiva lo streaming musicale ma presenta degli inconvenienti: altre funzionalità HomePod come il pairing stereo, Siri, Timer e la funzione interfono, non sono disponibili con il peer-to-peer; inoltre, qualsiasi altro utenti nelle vicinanze, può “vedere” e aggiungere l’HomePod come dispositivo.

Nic’s Fix pochi mesi addietro ha dimostrato la possibilità di riparare HomePod “briccati” in seguito a problemi verificati durante aggiornamenti software.