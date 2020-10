La prova gratuita di Apple TV+ potrebbe essere estesa fino a febbraio 2021

La prova gratuita di un anno di Apple TV+ doveva terminare per molti utenti il ​​1° novembre, ma Apple potrebbe essere pronta ad estendere tutte le prove esistenti fino a febbraio 2021. Solo per alcuni. Ecco chi potrebbe essere interessato da questa estensione.

Apple TV+ è stata lanciata il 1° novembre 2019, il che significa che coloro che hanno iniziato la prova gratuita di un anno già dal primo giorno utile, avrebbero dovuto iniziare a pagare l’uno novembre prossimo. Apple ha annunciato che estenderà la prova gratuita fino alla fine di febbraio 2021 per tutti questi utenti.

Ciò significa che chi ha iniziato la prova gratuita tra novembre 2019 e gennaio 2020 riceverà alcuni mesi extra, fino a tre, per poter guardare gratuitamente i convenuti offerti dalla piattaforma. Chiunque paghi per Apple TV+ durante il periodo dei tre mesi tra il 1° novembre e il 1° marzo riceverà un buono acquisto.

Semplicemente, Apple offre a tutti altri tre mesi gratuiti di Apple TV+. Ciò è probabilmente dovuto agli effetti del coronavirus che ha rallentato la produzione della serie originali, impedendo così di espandere il catalogo.

La seconda stagione di “Dickinson” non sarà presentata in anteprima fino all’8 gennaio e For All Mankind ha ricevuto al momento solo un trailer senza data di release. L’estensione della prova gratuita consentirà agli utenti di recuperare il ritardo sulle vecchie serie e guardare la premiere della seconda stagione prima di abbonarsi.

Quanti paghino tariffe annuali avranno tre mesi aggiunti al back-end; invece, chi paga mensilmente, verrà rimborsato come credito sull’account. Non è chiaro come questo si combini con il lancio del pacchetto Apple One che avverrà “presto”.

Coloro che hanno iniziato la prova gratuita tra il 31 gennaio e oggi avranno una prova gratuita di un anno senza tempo aggiuntivo. Le uniche persone non interessate da questo cambiamento sono gli utenti che non hanno mai avviato una prova gratuita e che non stanno pagando il servizio.

L’estensione del bundle viene discussa apertamente da più sedi, sebbene nessuna fonte ufficiale abbia fornito dettagli su questa estensione. AppleInsider ha parlato con più fonti all’interno dell’azienda Apple, ma nessuna è stata autorizzata a parlare a nome dell’azienda.

