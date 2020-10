Qualcomm vuole vendere smartphone con il suo marchio

Stando a quanto riferisce il taiwanese DigiTimes, Qualcomm ha intenzione di presentare nuovi telefoni di fascia premium usando il suo marchio. L’azienda nota per la produzione di semiconduttori e per vari processori basati su architettura ARM, avrebbe deciso di siglare una partnership con ASUS per la produzione e distribuzione globale.

Il sito HotHardware riferisce dell’arrivo di un “super telefono” progettato da Qualcomm con un suo processore a distribuito da Asus. Il dispositivo dovrebbe sfruttare lo Snapdragon 875 e integrare varie funzionalità che dovrebbero permettere di competere con gli OEM Android.

ASUS è già nota nel mercato degli smartphone Android: produce una sua linea di prodotti pensati in particolare per il gaming come il ROG Phone 3 che sfrutta il SoC Snapdragon 865+.

ASUS si troverebbe nella strana situazione di produrre un telefono in diretta concorrenza con un suo prodotto. L’azienda taiwanese non ha ad ogni modo una massiccia presenza negli USA per quanto riguarda gli operatori di telefonia (dove la maggiorparte degli americani compra gli smartphone). Gli utenti USA possono comprare smartphone “unlocked” (non legato in alcun modo agli operatori) ma i vari carrier tendono a proporre nei negozi telefoni con i loro contratti.

I chip di Qualcomm si trovano in vari smartphone Android venduti negli USA ma l’azienda non dispone di canali di vendita diretta con gli operatori di telefonia. Probabilmente il target di Qualcomm saranno gli appassionati di gaming, entrando nello stesso segmento di mercato al quale punta Asus.

Qualcomm potrebbe annunciare dettagli nel corso dello Snapdragon Tech Summit che si svolgerà virtualmente dall’1 al 2 dicembre; per tale occasione, Qualcomm dovrebbe presentare il SoC top di gamma Snapdragon 875 e una nuova generazione della serie di Soc mid-range Snapdragon 700. Se le indiscrezioni che circolano sono corrette, lo Snapdragon 875 dovrebbe integrare un modem 5G direttamente nel SoC. Se non ci sarà nessuna presentazione dello smartphone marchiato Qualcomm, i prossimi eventi di riferimento potrebbero essere il CES 2021 o l’MWC 2021.