La saldatura robotizzata sta trasformando la produzione manifatturiera

Da bambini eravamo tutti affascinati dalle previsioni dei robot utilizzati per ogni sorta di usi futuristici. Ancora oggi, i robot intrisi di caratteristiche umane sono presenti in alcuni dei nostri romanzi e film più popolari e catturano l’immaginazione del pubblico di tutto il mondo.

Ma lontano da queste fantasie, la realtà è che i robot vengono sempre più utilizzati in molti dei nostri processi di produzione e un’area in particolare crescita è quella del Roboting Welding. I ricercatori prevedono che il mercato globale della saldatura robotizzata raggiungerà un valore di 10 miliardi di euro entro il 2027, con un tasso di crescita annuo composto registrato dal 2021 dell’8,83%.

Questa crescente domanda di mercato – riferisce Panasonic – è alimentata da una serie di motivi. In primo luogo, la forza lavoro qualificata nell’ambito della saldatura è sempre più difficile da trovare e sempre più costosa. I sistemi di saldatura robotizzati sono più veloci e precisi ed efficaci nel migliorare la velocità e la qualità dell’evasione degli ordini. Infine, i sistemi robotizzati non si stancano, quindi c’è un miglioramento delle tempistiche di attività e un risparmio dei costi, dato dall’uso più efficiente dei materiali.

Sergio Maeda, Head of Robot & Welding, Panasonic Connect Europe “Nei miei 20 anni di esperienza di lavoro nella robotica non sono mai stato così ottimista sul potenziale che questi sistemi di saldatura robotizzati hanno per aiutare le aziende di produzione, di qualunque dimensione siano, in Europa. Le opportunità abbondano. L’industria automobilistica europea, con la necessità di soluzioni personalizzate e complete già pronte, è uno dei settori di mercato nei quali queste tecnologie possono essere di supporto nel soddisfare specifiche esigenze. Vediamo poi un potenziale utilizzo anche nel campo della produzione agricola”.

Le moderne soluzioni in commercio riguardano la saldatura robotizzata automatizzata per tutti i processi, tra cui MIG, MAG e TIG, e la saldatura laser, dell’alluminio, dell’acciaio inossidabile e dell’acciaio. Panasonic offre in questo ambito ad esempio un robot integrato e una soluzione di saldatura chiamata TAWERS, che combina il robot e il controller con la fonte di alimentazione di saldatura e il servo trainatore in un’unica unità. L’integrazione dell’intelligenza della CPU con la fonte di alimentazione di saldatura del robot significa velocità di comunicazione più elevate con conseguente qualità del processo e tempi di ciclo molto più elevati.

“Offriamo poi una soluzione di sistema integrato robot per la lavorazione laser (LAPRISS), che utilizza il laser a diodi diretti […] applicabile al taglio e alla saldatura dei metalli, nonché ai campi di lavorazione termica di prossima generazione, come la lavorazione superficiale e la lavorazione multimateriale per metalli (non) ferrosi” aggiunge Maeda.

Oltre ai robot e ai sistemi di saldatura stessi, i produttori stanno anche cercando di automatizzare i processi relativi al processo di saldatura, riducendo la manodopera, i costi e migliorando la qualità. Una soluzione per l’ispezione visiva delle saldature come Bead Eye elimina la necessità di eseguire ispezioni manualmente. Bead Eye può effettuare ispezioni comparative utilizzando come riferimento principale i dati di saldatura non difettosi. Può anche utilizzare il motore di intelligenza artificiale, istruito grazie alla vasta esperienza di saldatura di Panasonic, per identificare guasti come la vaiolatura.

Nell’area della gestione delle informazioni, Panasonic fa sapere di avere sviluppato un sistema di gestione delle saldature chiamato iWNB (integrated Welding Network Box) per correggere, registrare e analizzare automaticamente i dati. Queste informazioni aiutano a risolvere i problemi di produzione relativi ai processi di saldatura riducendo i colli di bottiglia e consentendo un livello avanzato di pianificazione degli interventi di manutenzione, il tutto contribuendo a migliorare la produttività, la qualità e la tracciabilità.

