Con macOS Sonoma le password su iCloud gestibili con browser di terze parti

Oltre ad avere rilasciato la beta pubblica di macOS Sonoma, Apple ha integrato nell’ultimo aggiornamento del futuro sistema operativo una novità che riguarda i browser di terze parti.

Apple vuole semplificare la gestione delle password, non solo con suoi software e app ma anche con terze parti. Apple ha in passato messo a disposizione iCloud Passwords per Windows permettendo agli utenti dei browser Google Chrome e Microsoft Edge di sfruttare il portachiavi iCloud; con macOS Sonoma la stessa funzionalità offerta in precedenza agli utenti dei browser per Windows, è offerta anche agli utenti che su Mac usano browser diversi da Safari.

La novità era già emersa nell’ambito della WWDC23 (conferenza sviluppatori) e ora evidenziata da un membro del team sviluppatori di Apple, in occasione del rilascio della public beta di macOS Sonoma.

‼️🔑 macOS Sonoma brings Apple’s password manager to Google Chrome, Microsoft Edge, and other browsers using their extensions stores with the “iCloud Passwords” browser extension.

If you’re running the macOS Sonoma public or developer beta, you can try it right now! [1/n] pic.twitter.com/stkbQqFtfx

— Ricky Mondello (@rmondello) July 12, 2023