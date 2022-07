La Sicurezza di Arlo è in offerta su Amazon, in tempo per le vostre vacanze

C’è ancora una possibilità per aggiungere dispositivi di sicurezza targati Arlo alla propria casa comprandoli in sconto: per tutta la settimana l’azienda infatti manterrà attivi alcuni sconti che, in una specie di proseguimento delle offerte Prime Day, consentiranno di fare acquisti all’insegna del risparmio, dotandosi così di ottimi dispositivi a prezzi vantaggiosi.

Il Prime Day si è concluso poche settimane fa e i nostri lettori sanno bene quanto questa sia un’occasione più unica che rara, talvolta persino migliore del Black Friday di novembre, per fare acquisti tech spendendo pochissimo. Nel caso di Arlo come dicevamo qualche offerta dura ancora oggi, ed è perciò una importante occasione per mettere in piedi una casa domotica spendendo meno del previsto.

Nel caso della promozione in corso ci sono tre periferiche Arlo che, fino al 24 luglio, si possono comprare in offerta al 40%.

1. Arlo Essential Spotlight

Facile da usare, si controlla dallo smartphone. E’ 100% wireless e resistente alle intemperie (pioggia, neve, freddo e sole), si installa in pochi minuti per una facile protezione e offre fino a 6 mesi di autonomia con una sola carica con un uso medio. Include audio bidirezionale per poter ascoltare e parlare con i visitatori ovunque ci si trovi tramite l’app Arlo utilizzando l’altoparlante e il microfono integrati. Inoltre è presente il faretto integrato per la visione notturna a colori o in bianco e nero.

Questa videocamera, senza abbonamento, offre streaming live, avvisi di movimento e conversazione bidirezionale direttamente sul cellulare. Associato a una stazione base, è possibile anche l’archiviazione locale. Con abbonamento Arlo Secure (venduto separatamente) esegue anche il backup dei video in modo sicuro sul cloud, inoltre rileva ed identifica persone, auto, animali domestici e pacchi e include anche l’assicurazione contro il furto della fotocamera.

Arlo Essential Spotlight costa 149,99 euro ma fino al 24 luglio si compra in sconto a 89,99 euro (si risparmiano 60 euro).

2. Arlo Essential XL

Come la precedente, questa videocamera di sicurezza per esterni è facile da installare, resiste agli agenti atmosferici, ha l’audio bidirezionale e in più offre streaming live in HD a 1080p con elevata nitidezza e 365 giorni di protezione con una singola carica con un uso medio.

Arlo Essential XL costa 169,99 euro ma fino al 24 luglio si compra in sconto a 99,99 euro (si risparmiano 70 euro).

3. Arlo Essential Video Doorbell

E’ un videocitofono wireless dotato di videocamera con angolo di visione unico in quanto permette di acquisire video 1080p dalla testa ai piedi (per vedere sia i volti che i pacchi stesi a terra), mentre l’allarme integrato aiuta a prevenire gli intrusi. Facile da installare grazie alla batteria ricaricabile, può anche essere collegato alla rete elettrica per tenerlo in carica per sempre senza doversi preoccupare del livello di carica della batteria.

Offre videochiamate dirette al cellulare (SIP) quando viene premuto il pulsante: in pratica non è necessario attendere l’apertura di un’app, basta scorrere il dito per rispondere. Con video HD 1080p con HDR e visione notturna, invia una notifica quando rileva un movimento e permette così di controllare l’immagine in streaming, in modo tale da poter individuare la presenza di persone prima ancora che il campanello suoni.

Per saperne di più potete leggere il nostro articolo di presentazione.

Arlo Essential Video Doorbell costa 199,99 euro ma fino al 24 luglio si compra in sconto a 119,99 euro (si risparmiano 80 euro).

