La telecamera di videosorveglianza Xiaomi Mi C300 in sconto a 39 €

Se vi serve una telecamera per tenere d’occhio la vostra dimora anche quando siete a lavoro o in vacanza, o magari anche soltanto per vedere se il bambino in cameretta sta dormendo o vi sta chiamando mentre siete in un altro piano della casa, allora potreste approfittare dell’offerta in corso per acquistare Xiaomi Mi C300, un’ottima soluzione per questo genere di servizi.

Si tratta infatti di una telecamera per al videosorveglianza che si può fissare a parete, anche a testa in giù, oppure si può semplicemente appoggiare su un tavolino, una mensola o una qualsiasi altra superficie piana, tanto più che è molto compatta (circa 12 x 8 x 8 centimetri) e pesa abbastanza (300 grammi) da non scivolare via troppo facilmente.

Registra in qualità 2K in H.265 direttamente su microSD (massimo 256 GB, da acquistare a parte) e può mostrare in tempo reale quel che sta inquadrando direttamente dallo smartphone (funziona con tutti i telefoni con Android 4.4 e successivi e con gli iPhone a partire da iOS 9.0).

C’è anche la visione notturna ed è in grado di riconoscere il movimento da parte degli esseri umani, evitando così di disturbare l’utente con continue notifiche in caso di falso allarme, cosa che può capitare spesso se in casa c’è un cane, un gatto o un altro animale domestico.

Per l’alimentazione basta un qualsiasi caricatore da 5V 1A, e da remoto non solo è possibile spostare l’inquadratura grazie al movimento pan e tilt che assicura una copertura a 360 gradi, ma grazie al microfono e all’altoparlante integrati è anche possibile parlare con chi si trova nelle vicinanze come se ci si trovasse di fronte ad un videocitofono.

Si collega alla rete di casa tramite WiFi ed è compatibile anche con Alexa e Google Home.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 50,91 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 22% andando a spendere soltanto 39,80 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

