Xbox Cloud Gaming è salvo su iPhone e iPad

Dopo l’apprensione delle ultime ore, gli utenti delle Progressive Web Apps (PWA) su iPhone e iPad possono tirare un sospiro di sollievo: Xbox Cloud Gaming e altri servizi di videogiochi in streaming continueranno a funzionare sui dispositivi di Cupertino.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple aveva pianificato di smettere di supportare l’installazione delle web app o PWA su iOS, ma successivamente l’azienda ha cambiato idea.

È una buona notizia per coloro che apprezzano lo streaming di giochi tramite Xbox Cloud Gaming, poiché una PWA è il miglior modo per utilizzare tale servizio su iOS. Almeno per ora. Apple ha rassicurato tutti sul fatto che gli sviluppatori e gli utenti che con la beta di iOS hanno visto sparire dalla propria Home le web app. Queste torneranno su iOS 17.4, la cui uscita è prevista a breve.

Ciò che probabilmente non sorprende è che il supporto di Apple per le Progressive Web Apps non è così aperto come quello offerto dai concorrenti. Sebbene ora sia possibile utilizzare motori browser di terze parti per alimentare Chrome, Firefox e altri browser, le PWA utilizzeranno il motore WebKit di Safari.

Tom Warren di The Verge ha notato su X che il piano iniziale di Apple di disabilitare le web app su iPhone avrebbe di fatto comportato la fine di Xbox Cloud Gaming e altre web app. Fortunatamente, non sarà più così.

C’è da dire che Xbox cloud gaming potrebbe presto risorgere a nuova vita. Fino a oggi Microsoft si è dovuta affidare alle web app per distribuire il servizio di videogiochi in streaming Xbox su iPhone e iPad.

Ma con l’avvento del Digital Markets Act in europa Apple ha annunciato che permetterà la distribuzione in App Store delle applicazioni di giochi in streaming. Sfortunatamente, al momento non sembra nei piani di Microsoft, come dichiarato dal CEO, Phil Spencer:

Non c’è spazio per noi per monetizzare Xbox Cloud Gaming su iOS. Penso che la proposta avanzata da Apple non sia abbastanza. In realtà, potresti persino dire che vanno nella direzione opposta in qualche modo, ma sicuramente non vanno abbastanza lontano per aprire la competizione sulla più grande piattaforma di gioco del mondo

Il nuovo sistema di condivisione dei profitti è stato già criticato da più parti, non solo da Microsoft e Meta. Spencer ha aggiunto nella sua intervista che preferisce come funziona Windows.

Il commento può sembrare scontato dato che l’azienda di Spencer è il produttore di Windows, ma il sistema operativo è molto più aperto rispetto a iOS di Apple. È probabile che gli utenti di iPhone e iPad dovranno continuare ad accontentarsi della web app per Xbox Cloud Gaming. Non male, dopo tutto.