La Tesla da 25.000 dollari e robotaxy avranno design ispirato a Cybertruck

La futura Tesla economica da 25.000 dollari e i robotaxi dell’azienda avranno un design ispirato al Cybertruck, almeno secondo il biografo di Musk, Walter Isaacson.

Citando un estratto del prossimo libro di Isaacson, Axios ha notato che Musk era così concentrato sui robotaxi a guida autonoma che è stato necessario lo sforzo collettivo degli esecutivi di Tesla per persuaderlo anche a puntare su una macchina economica. Come sottolineato dalla pubblicazione, il CEO ha ceduto solo quando i suoi collaboratori hanno svelato un piano per costruire contemporaneamente sia la macchina da 25.000 dollari, che il robotaxi di Tesla.

Tesla punta a raggiungere 20 milioni di veicoli all’anno entro il 2030. Per raggiungere un obiettivo del genere, l’azienda avrebbe bisogno di un veicolo che potesse essere costruito rapidamente e su larga scala. Ciò significa che Tesla ha bisogno di una macchina che superi di gran lunga la produzione della berlina Model 3 e del crossover Model Y. La piattaforma di prossima generazione di Tesla, discussa durante l’Investor Day di quest’anno, sembra essere progettata proprio per questo scopo.

Come nasce il robotaxi Tesla

Secondo Isaacson, Musk avrebbe convocato i suoi cinque più stretti collaboratori per una cena a Austin per una sessione di brainstorming nel novembre 2021. L’obiettivo della giornata era un robotaxi di base che potesse essere prodotto in grandi quantità. Musk e il suo team si sarebbero apparentemente confrontati per quasi un anno per decidere se giocare sul sicuro e costruire una macchina con controlli tradizionali oppure optare per un veicolo totalmente autonomo, senza volante o pedali.

Secondo quanto riferito, diversi ingegneri di Tesla avrebbero spinto per un approccio più conservativo. Il Chief Designer di Tesla, Franz von Holzhausen, durante una riunione l’18 agosto 2022, avrebbe addirittura suggerito un robotaxi con volante e pedali removibili:

se intraprendiamo la strada di non avere un volante e l’FSD non sarà pronto, non potremo metterli sulla strada

Musk, tuttavia, fu irremovibile:

Nessuno specchio, nessun pedale, nessun volante. Accetteremo questo rischio. È colpa mia se va a male. Ma non progetteremo una sorta di rana anfibia che sia una macchina a metà. Ci impegniamo totalmente per l’autonomia

Come nasce la Tesla economica

Tuttavia, Musk avrebbe poi ceduto dopo una riunione nel settembre 2022. Durante la riunione, von Holzhausen e diversi altri avrebbero presentato dati che indicavano che sarebbe stato necessario un automobile di piccole dimensioni affinché Tesla potesse raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di crescita.

Il team avrebbe anche convinto il CEO che sia la macchina da 25.000 dollari. che il robotaxi potessero essere costruiti sulla stessa piattaforma di prossima generazione.

Solo così, alla fine, Musk sarebbe stato convinto a produrre una macchina economica.

