A cosa serve e come si attiva la modalità Incognito in Google Maps

Abbiamo indicato in un nostro articolo come cancellare la cronologia delle ricerche recenti in Google Maps , quelle visualizzate appena si fa tap sul campo di ricerca per avviare una nuova ricerca.

Se per motivi vari non volete che Google tenga conto di queste ricerche, dall’app Google Maps è possibile selezionare la modalità Incognito, una modalità di funzionamento isolata, alla stregua della navigazione privata su Safari, che non consente a siti web e servizi vari di monitorare la navigazione tra le varie sessioni.

Di seguito ecco come procedere:

1) Aprite Google Maps sul telefono

2) Fate tap sull’icona del vostro profilo (in alto a destra)

3) Selezionate “Attiva la modalità di navigazione in incognito”

4) Appare una finestra che indica l’avvenuta attivazione di questa modalità; selezionate “Chiudi”.

Google spiega che, quando la modalità in incognito è attiva, il dispositivo non salverà la cronologia di navigazione o delle ricerche nel proprio account, non aggiornerà la cronologia delle posizioni o la posizione condivisa e non terrà conto delle attività in corso per personalizzare Maps.

Google spiega ancora che la modalità di navigazione in incognito in Mappe non influisce sul modo un cui le attività vengono utilizzate o salvate dai provider internet, da altre app, dalla ricerca vocale o da altri servizi Google.

Per disattivare la modalità Incognito basta un tap sull’icona in alto a destra (dove appare normalmente l’icona del proprio profilo) e selezionare l’opzione “Disattiva la modalità di navigazione in incognito”.