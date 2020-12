La webcam XXL di Xiaomi è in offerta lampo

Siete bloccati col telelavoro e le videoconferenze sono all’ordine del giorno? La webcam del vostro portatile non è all’altezza o sul computer non cel’avete affatto? Quale che sia il motivo che vi spinge a migliorare la vistra visibilità in videoconferenza sappiate che al momento potete comprarne una in offerta lampo su Gearbest.

Questa webcam registra innanzitutto in HD a 720p, con una risoluzione pari a 1.280 x 720 pixel ma se la connessione è debole potete ridurre la qualità del flusso video a 640 x 480 (oppure 360) pixel. Non ha un piedistallo per permettere di posizionarla su un piano di lavoro e non c’è neppure una testa ruotabile per inquadrare magari una lavagna o orientare la ripresa in un punto diverso da quello frontale.

Questo perché è in realtà il design il vero punto forte di questo modello. Rispetto alle solite webcam che si trovano in commercio questa potremmo definirla “XXL” per via delle dimensioni: è molto lunga (quasi 10 centimetri, per la precisione) ed è caratterizzata da un design squadrato che ben si accosta col profilo dei monitor, che sia quello di un computer portatile o, ancor meglio, di un monitor che accompagna un computer in postazione fissa sulla scrivania. Le forme spigolose fanno sì che si fonda visivamente molto bene con gli schermi per PC, rendendo il tutto molto minimalista e poco appariscente.

Si collega al computer tramite spina USB 2.0 perciò è praticamente compatibile con qualsiasi macchina ancora oggi utilizzabile e il cavo è lungo all’incirca 50 centimetri. Sebbene nella scheda tecnica non vi sia alcuna menzione, probabilmente il microfono è incorporato: ce lo suggerisce il forellino visibile nelle immagini pubblicitarie nella parte frontale della webcam, sulla destra dell’obiettivo. Questo significa che non dovrebbe esserci bisogno di acquistare o collegare periferiche esterne.

La telecamera per altro ha l’autofocus, quindi durante le videoconferenze non si dovrà maneggiare con le impostazioni per far sì che il proprio volto sia sempre a fuoco se ad esempio ci si sposta o ci si assenta un attimo e poi si torna davanti allo schermo. Infine la webcam è plug-and-play, il che vuol dire che basta collegarla ed è subito pronta per funzionare, così anche i meno esperti non avranno problemi con driver e software.

Se volete comprarla, al momento come dicevamo la trovate in offerta lampo su Gearbest per poco più di 33 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.