Lacie Mobile Drive 4 TB, disco USB-C: sconto a 139,66€

Su Amazon trovate in sconto a 139,66€ uno interessante disco, pensando (anche per lo stile) con un occhio di riguardo al mondo Apple: Lacie Mobile Drive 4Tb.

Di questo disco che è un prodotto di eccellente qualità abbiamo detto largamente nel momento in cui l’abbiamo recensito. Si tratta di un HD compatibile sia con lo standard USB-C che USB-A segnato da un case in metallo di stile, con profilo “a diamante”. Come abbiamo verificato nella nostra prova l’unità interna meccanica risponde bene, considerato che si tratta di un disco da 2,5″ portatile, con valori ovviamente lontani da una unità SSD ma buoni per l’archiviazione passiva di ogni tipo di documento, così anche con un backup via Time Machine. Il disco è ottimo in mobilità visto che è autoalimentato. In più è leggero e compatto.

Sul mercato questo disco ha un costo di circa 180 euro. Qualche volta si può trovare in sconto intorno ai 160 euro, ma nessuno al momento lo presenta a 139,66 euro, frutto di un prezzo di base già più basso e di uno sconto nel carrello.

