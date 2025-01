LaCie, un SSD rugged con Thunderbolt 5 veloce, robusto e trasportabile

Pubblicità

LaCie (brand di Seagate Technology) ha presentato un disco che ha come target i professionisti della creatività: il LaCie Rugged SSD Pro5.

L’unità in questione vanta connessione Thunderbolt 5, ed è indicata come ideale per filmmaker, fotografi e audio specialist alla ricerca di prestazioni e affidabilità.

Le unità Rugged SSD Pro5 vanta velocità di lettura/scrittura che arrivano a 6700/5300MB/s, ideali per snellire il flusso di lavoro, sono disponibili con “tagli” fino a 4TB e permettono di gestire l’editing in real-time di girato RAW 8K e 6K con le migliori prestazioni possibili, “per concentrarsi sulla creatività senza preoccuparsi delle prestazioni”.

Le unità in questione sono resistenti a cadute fino a 3 metri, classificate con la marcatura IP68 (protette contro l’ingresso di polvere e waterproof di oltre 1 m) e indicate come resistenti “alla pressione di un veicolo di 2 tonnellate”.

Il design è di Neil Poulton ed è quello classico delle unità rugged con il guscio in gomma di LaCie. Le dimensioni sono: 17mm × 65mm × 98mm, il peso è di 150g. Il produttore riferisce che il 45% è ottenuto da materiali riciclati e che l’unità è compatibile con Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, e host USB-C USB 10/20/40Gbps, con macOS, iPad Pro e Windows. Il produttore offre 5 anni di garanzia limitata e il servizio Rescue Data Recovery contro la perdita accidentali di dati (che comprende i servizi di recupero dati).

Le unità LaCie Rugged SSD Pro5 saranno disponibile entro fine mese con prezzi negli USA di 399,99$ per la versione da 2TB e di 599,99$ per a versione da 4TB. I prezzi sono altri ma le unità SSD Thunderbolt 5 sono ancora rarità. Funzionano ovviamente anche con la Thunderbolt 4 presente sugli ultimi MacBook Pro o Mac mini M4, e si può utilizzare anche via USB-C (con velocità di trasferimento dati che saranno ovviamente minori). Nella confezione è incluso un cavo Thunderbolt 5 (80 Gbit/s).