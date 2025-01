CES 2025, le novità di Aqara per la smart home

Pubblicità

Nell’ambito del CES 2025 di Las Vegas, Aqara ha presentato l’ultima serie di suoi dispositivi per la casa smart.

Tra le principali novità figura una gamma di pannelli di controllo a parete e interruttori intelligenti, assieme a sensori di presenza e di temperatura di nuova generazione e una selezione ampliata di controller Thread.

Al Consumer Electronics Show debuttano i primi pannelli di controllo a parete dell’azienda. Questi includono il Panel Hub S1 Plus, il Touchscreen Dial V1 e il Touchscreen Switch S100 US.

Dotati di interfacce touchscreen, questi dispositivi offrono un controllo centralizzato dell’intera casa, consentendo agli utenti di gestire dispositivi e scenari smart, senza bisogno di uno smartphone.

L’azienda ha annunciato inoltre l’imminente lancio sul mercato nordamericano dei suoi interruttori smart a doppio protocollo di nuova generazione, i modelli di Light Switch H2 e Dimmer Switch H2.

L’interoperabilità continua ad essere al centro della strategia dell’azienda che ha ampliato il portafoglio Thread con nuovi sensori e router di confine. Il Presence Multi-Sensor FP300 è una soluzione a più sensori alimentata a batteria per il rilevamento delle persone e il monitoraggio dell’ambiente e il Climate Sensor W100 promette una migliore esperienza di controllo della climatizzazione interna. La linea di controller Matter comprende il modello base Hub M100 caratterizzato da un design compatto, nonché il Doorbell Camera Hub G410 che migliora la sicurezza e la connettività domestiche.

Pannelli e interruttori smart a parete

Pannel Hub S1 Plus – Questo pannello a parete di alta gamma abilita il controllo centralizzato dell’intera casa intelligente attraverso un’unica interfaccia, permettendo agli utenti di interagire con la propria casa in modo intuitivo senza utilizzare uno smartphone. Sostituisce un interruttore tradizionale ed è cablato per controllare e automatizzare fino a due dispositivi di illuminazione. Grazie al Wi-Fi a doppia banda e al touchscreen da 6,9”, il pannello può gestire in modalità wireless un’ampia gamma di dispositivi, come telecamere (inclusa la visualizzazione live), serrature, termostati, luci, tende e altro ancora, e attivare scenari e routine. L’S1 Plus funge anche da hub Zigbee e da bridge Matter per i dispositivi Zigbee di Aqara. Il Panel Hub S1 Plus EU verrà lanciato a fine mese.

Touchscreen Dial V1 – Dotato di un touchscreen rotondo da 1,32″, questo quadrante rotante gestisce e automatizza fino a due apparecchi di illuminazione cablati e controlla in modalità wireless più dispositivi e scenari intelligenti. Il quadrante con feedback aptico consente di regolare in modo intuitivo i dispositivi Aqara, ad esempio tramite il dimmeraggio e la modifica della temperatura del colore delle luci, controllando la posizione di apertura/chiusura delle tende e impostando la temperatura dei termostati. Include anche un sensore di temperatura e umidità per il controllo della climatizzazione e un sensore di presenza per l’attivazione dello schermo di prossimità.

Il Touchscreen Dial V1 EU verrà lanciato a fine mese, insieme al Display Switch V1 EU, un interruttore intelligente a 2 canali con schermo LCD per etichette configurabili e pulsanti wireless aggiuntivi per il controllo di dispositivi e scenari.

Touchscreen Switch S100 US – Questo interruttore intelligente ibrido a 2 canali integra sia pulsanti che un touchscreen da 1,3”. Oltre a controllare dispositivi di illuminazione cablati, gestisce in modalità wireless i dispositivi e gli scenari intelligenti. Il touchscreen può essere utilizzato anche per regolare con precisione i dispositivi Aqara, come il dimmeraggio della luce e le impostazioni del termostato. Grazie al Wi-Fi a doppia banda e alla connettività Thread, supporta lo standard Matter over Wi-Fi e funziona come router di confine Thread. L’S100 US è dotato di un sensore di presenza per l’attivazione dello schermo di prossimità e di un sensore di luce per la luminosità adattiva dello schermo.

Light Switch H2 e Dimmer Switch H2 – Annunciati per la prima volta durante IFA 2024, questi interruttori intelligenti di nuova generazione saranno disponibili anche sul mercato nordamericano. Dotati di connettività Thread e Zigbee, offrono una maggiore flessibilità e un’interoperabilità a prova di futuro su tutte le piattaforme Matter. Entrambi gli interruttori sono progettati per adattarsi a tutte le abitazioni, indipendentemente dalla disponibilità del conduttore neutro, semplificando il processo di acquisto per gli utenti dotati di minori competenze in ambito elettrico. Inoltre, questi interruttori offrono un’ulteriore versatilità grazie ai pulsanti wireless per il controllo di dispositivi o scenari tramite Aqara Home o altre piattaforme di terze parti.

Il Light Switch H2 EU è disponibile in due varianti: la versione a 2 pulsanti e 1 canale e la versione a 4 pulsanti e 2 canali, e sarà messo in commercio verso fine mese.

La disponibilità del Dimmer Switch H2 EU è prevista per il primo trimestre del 2025, mentre il Dimmer Switch H2 US sarà disponibile successivamente durante quest’anno.

Portafoglio Thread ampliato con nuovi sensori e router di confine

Presence Multi-Sensor FP300 – Sfruttando sia il rilevamento PIR che quello a onde millimetriche (mmWave), FP300 è uno dei primi sensori di presenza a batteria annunciati sul mercato. Con una durata della batteria fino a due anni, questo sensore compatto e senza fili può essere posizionato ovunque. Dotato di protocolli Thread e Zigbee, l’FP300 è abilitato allo standard Matter e vanta interoperabilità “a prova di futuro” su tutte le piattaforme. È inoltre dotato di sensori indipendenti di luce, temperatura e umidità per il rilevamento ambientale, il che lo rende una soluzione versatile per migliorare l’efficienza energetica, il comfort e la sicurezza.

Climate Sensor W100 – Il sensore aggiornato di temperatura in interni di Aqaraoffre supporto ai due protocolli Thread e Zigbee. Presenta un display per la visibilità della temperatura e dell’umidità dell’ambiente e può visualizzare una serie di dati secondari, che si tratti delle informazioni meteo locali o delle letture di un sensore Aqara separato per monitorare un’altra stanza o un piano diverso della casa. Il W100 presenta 3 pulsanti aggiuntivi per il controllo di dispositivi e scenari intelligenti. Mediante l’abbinamento a un termostato Aqara, è possibile usare questi pulsanti per regolare in modo intuitivo la temperatura della propria casa.

Doorbell Camera Hub G410 – Sviluppato partendo dal predecessore, il modello G410 vanta una migliore qualità video 2K con un campo visivo più ampio di 176°. I video in diretta e quelli registrati sono crittografati end-to-end per una maggiore protezione della privacy e il G410 aggiunge il supporto RTSP all’interno della LAN per lo streaming a client di terze parti, come Home Assistant. Grazie all’integrazione del Wi-Fi dual-band, Thread e Zigbee, questo campanello svolge anche la funzione di centrale per la casa intelligente, integrando sia gli accessori Aqara che i dispositivi Matter di terze parti. Offre integrazione con le principali piattaforme, tra cui Apple Home, Alexa, Google Home e SmartThings, ed è uno dei pochi campanelli HomeKit Secure Video annunciati che possono essere alimentati a batteria. Altri punti di forza del G410 sono il riconoscimento facciale sul dispositivo, il rilevamento della presenza grazie al sensore mmWave integrato, le opzioni di installazione flessibili (a batteria o con cavo) e un’ampia gamma di opzioni di archiviazione cloud e locale.

Hub M100 – L’M100 è il controller Matter entry-level di Aqara, con un fattore di forma compatto e la possibilità di un posizionamento flessibile grazie all’alimentazione tramite porta USB-A. Racchiude funzionalità Wi-Fi, Thread e Zigbee per connettere e gestire l’intera linea Aqara e centinaia di dispositivi Matter di terze parti. Questo hub può fungere da router di confine Thread e da bridge Matter per i dispositivi Zigbee di Aqara.