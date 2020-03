Scopri se l’acqua è potabile: la penna Xiaomi tascabile analizza la purezza a soli 5 euro

Se volete sapere se l’acqua che state per bere è potabile c’è un accessorio di Xiaomi grande quanto una penna e attualmente scontata per soli 5 euro.

Il fattore di forma la rende altamente tascabile e l’alimentazione attraverso due batterie a bottone evita che si debba ricaricare un’eventuale batteria interna, potendo così sostituirle semplicemente (anche in mobilità) quando scariche.

Tolto il cappuccio, alcuni inserti in titanio andranno inseriti all’interno del bicchiere d’acqua per analizzarne la purezza: questa penna infatti reagisce ai composti organici e ai metalli pesanti come il nichel, il cromo e riconosce anche l’eventuale presenza di sale solubile.

Questo tascabile dispositivo utilizza un piccolo display per mostrare quanto l’acqua in questione sia pura permettendoci così di non correre rischi prima di bere magari l’acqua di una fontanella in città.

Come dicevamo, al momento è in sconto del 48%: la potete comprare in offerta per soli 5 euro circa.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.