L’alimentatore da 67W non utilizzabile per la ricarica veloce del MacBook Pro 14″

Continuano a emergere dettagli sui MacBook Pro da 14″ e 16″ appena presentati da Apple e tra queste peculiarità sul meccanismo di ricarica veloce.

Il modello da 14″ con M1 Pro e CPU 8‑core include di serie un alimentatore da 67W; il modello con M1 Pro e CPU 10‑core o M1 Max include di seire un alimentatore USB‑C da 96W.

Nelle specifiche tecniche Apple sottolinea che la ricarica rapida richiede l’alimentatore USB‑C da almeno 96W. Nel modello da 16″ il problema non si pone perché l’alimentatore USB‑C incluso di serie è da 140W.

La ricarica veloce è interessante perché consente di portare la batteria fino al 50% in appena 30 minuti.

Se questa funzionalità è per voi importante, in fase di acquisto del MacBook Pro da 14″ è possibile selezionare un alimentatore da 96W al posto di quello da 67W pagando 20 € in più.

In dettaglio, Apple spiega: “Per il tuo MacBook Pro 14″ puoi scegliere fra due alimentatori. L’alimentatore USB‑C da 67W è compatto e permette di effettuare la ricarica comodamente a casa, in ufficio o quando sei in giro. È incluso nella configurazione standard del modello di MacBook Pro dotato di chip M1 Pro con CPU 8‑core, GPU 14‑core e Neural Engine 16‑core”. In alternativa “è possibile scegliere l’alimentatore USB‑C da 96W per sfruttare la ricarica rapida e portare la batteria da 0% a 50% in circa 30 minuti.

L’alimentatore da 96W è incluso con tutti i MacBook Pro che hanno il chip M1 Pro con CPU 10‑core o il chip M1 Max.

L’ alimentatore Apple da 140W per MacBook Pro 16” è il primo della multinazionale di Cupertino con GaN, tecnologia che sfrutta il nitruro di gallio, semiconduttore che offre vantaggi in termini di dissipazione di calore e una maggiore frequenza di commutazione durante la conversione dell’alimentazione.