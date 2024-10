Qualcomm cancella il kit per creare app Windows ARM

Pubblicità

Lo Snapdragon X Elite developer kit annunciato nell’ambito della conferenza Build 2024 di Microsoft a maggio di quest’anno, è stato annullato e, in quello che appare come un episodio infelice per le pubbliche relazioni, Qualcomm ha attivato i rimborsi per quanti avevamo già ordinato il Kit per sviluppare app e software per PC Windows con chip ARM.

A riferirlo sono diverse fonti, incluso Jeff Geerling, sviluppatore e YouTuber che un paio di settimane addietro aveva ricevuto una delle prime unità inviate, sottolineando aspetti deludenti nella recensione/teardown.

Il sito WindowsCentral riferisce di una mail inviata a quanti avevano ordinato i Dev Kit. Nel messaggio inviato si legge: “Il Developer Kit non ha totalmente soddisfatto i nostri usuali standard di eccellenza, e quindi ti stiamo contattando per farti sapere che, purtroppo, abbiamo deciso di mettere in pausa questo prodotto e il suo supporto, a tempo indeterminato”.

Chi aveva ordinato il prodotto e lo ha già ricevuto, può ottenere un rimborso senza bisogno di restituire il Dev Kit. Qualcomm voleva inizialmente lanciare a giugno il developer kit per lo Snapdragon X Elite, avviando gli ordini in concomitanza della disponibilità dei Copilot + PC, ma non è riuscita a rispettare la tempistica e sono seguiti ulteriori ritardi e posticipi.

A luglio erano stati aperti i preordini e alcune consegne iniziate poche settimane addietro. Non è dato sapere quante unità siano state spedite ma deve essere successo qualcosa o individuato qualche problema che ha spinto l’azienda a fermare tutto.

Geerling nel suo teardown aveva riferito di un problema legato alla porta HDMI: nella motherboard del dispositivo ricevuto c’era uno spazio vuoto riservato alla porta, e un chip inattivo per la conversione da DisplayPort a HDMI. Strana anche la presenza di una etichetta per indicare che il prodotto non era ancora approvato dalla FCC per la rivendita.

Al momento una possibile soluzione per chi desidera creare e convertire app per chip Qualcomm e in generale per Windows ARM, è l’acquisto di un laptop con chip del produttore, con prezzi superiori a quelli del Dev Kit, soprattutto se si cercano macchine con tagli di memoria simili.

Il Kit in questione avrebbe ad ogni modo permesso di avere una macchina più potente rispetto ai portatili, grazie alla presenza di un dissipatore in grado di mantere più a lungo le prestazioni massimali.

Lo sbarco dei chip ARM nel mondo PC Windows ha reso possibile l’impensabile: Intel e AMD da eterne rivali ora collaborano per migliorare l’architettura x86. Alla fine di settembre ha fatto scalpore la voce secondo la quale Qualcomm sarebbe interessata ad acquisire Intel