Lampada aspira-zanzare in offerta con codice a 6,88 euro

Ogni estate è una lotta contro le zanzare ma quest’anno non fatevi trovare impreparati: acquistate la lampada anti-zanzare in offerta su Gearbest che, combinando l’offerta lampo con un codice, si compra a 6,88 euro.

Non ci dilungheremo nel dirvi come funziona, perché lo abbiamo già fatto tempo fa con un articolo dedicato: potete leggerlo cliccando qui se volete approfondire questo aspetto del prodotto. Concentriamoci invece sul prodotto in offerta che, grazie allo sconto, viene a costare quasi il 60% in meno.

Innanzitutto, il prodotto viene descritto come silenzioso, il che vuol dire che lo potete usare anche mentre dormite, che poi guarda caso è il momento preferito dalle zanzare per entrare in azione. Attira le zanzare emettendo una luce ultravioletta con lunghezza d’onda a 368nm, la stessa che viene usata per controllare le banconote e che tanto piace a questi fastidiosissimi insetti.

Se si avvicinano abbastanza vengono risucchiate all’interno di un serbatoio che, grazie al suo sistema di accesso, impedisce poi alle zanzare di uscire. Quindi non vengono uccise (per la gioia degli animalisti) perciò il giorno successivo si potrà mettere in campo il proprio lato umano spostandosi all’aria aperta per aprire il serbatoio e liberare le zanzare: l’appuntamento è previsto per la sera, se avranno il coraggio di tornare all’attacco.

Questa lampada è costruita principalmente nel più comune polimero termoplastico ABS utilizzato nella produzione di accessori come questo e l’alimentazione si ottiene collegando la spina USB incorporata alla porta compatibile di un alimentatore, di un computer o un televisore e richiede pochissima potenza: per alimentarla bastano 5 Watt e il cavo è lungo poco più di un metro, rendendone la collocazione particolarmente agevole. Pesa poco più di 300 grammi e gli ingombri sono minimi: parliamo di 23 centimetri di altezza e 13 di diametro.

Se la volete comprare, generalmente costa 16,74 euro ma al momento su Gearbest è in offerta lampo a 10,88 euro quindi con uno sconto pari al 35%. Tuttavia se inserite il codice C66AE94E35953001 risparmiate ancora qualcosina, pagandola 6,88 euro ovvero quasi il 60% in meno rispetto al prezzo di listino. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.