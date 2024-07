Lampada effetto gravità con ricarica wireless per smartphone a 15€

Pubblicità

Per la vostra luce da lettura in camera da letto non acquistate la solida lampada: approfittate invece dell’offerta attualmente in corso su un modello davvero speciale, che potete usare anche in altri punti della casa per creare un’atmosfera unica.

Si tratta di una lampada da tavolo che ruota tutta intorno al classico meccanismo a sospensione, molto in voga per alcuni oggetti d’arredamento come fermalibri e simili, e sicuramente d’effetto specie in casi come questo, dove i suoi lati si illuminano grazie all’impiego di alcuni LED.

Dalle immagini potete avere un’idea chiara di com’è fatta e come funziona: in breve attraverso alcuni tiranti riesce a mantenere una delle sue due parti come sospesa nel vuoto. In realtà la struttura è molto robusta e stabile, tanto che volendo si possono poggiare sopra alcuni oggetti, come libri o un vaso, purché il peso complessivo di questi oggetti non superi i 2 chilogrammi.

Misura 24 x 12 x 12 centimetri quindi come dicevamo la potete usare tranquillamente anche in camera da letto, poggiandola sul comodino per la lettura prima di coricarsi, e se ve ne parliamo è anche perché presenta alcune funzioni che la rendono molto interessante ai nostri lettori.

Alla base infatti c’è il tasto touch per l’accensione e lo spegnimento, oltre a due prese USB-A e una USB-C che si possono usare per ricaricare i propri dispositivi occupando una sola presa di corrente, quella che alimenta la lampada.

C’è anche la versione wireless che ha la base piena perché al suo interno è incorporata la piastra per la ricarica senza fili.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 33 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 53% andando a spendere intorno ai 15 € per la versione base, mentre con un paio di Euro in più prendete quella con piastra wireless.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

