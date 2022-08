L’Apple Watch 8 Pro più grande potrebbe far piangere qualcuno

Diventano sempre più precise le informazioni su Apple Watch 8 Pro. Di ieri è la conferma che lo schermo avrà profili squadrati e che la cassa sarà più grande. Due novità che contribuiranno ad distinguere il nuovo modello e a renderlo più robusto e che saranno ben accolte dai più. Non mancherà però qualcuno che manifesterà scontento. Parliamo di tutti coloro che hanno comprato bracciali aggiuntivi e che intendono usarli sui nuovi modelli in arrivo.

La ragione sarebbe nelle dimensioni della cassa che secondo il “UnclePan”, leaker ribadisce l’Apple Watch Pro avrà una “dimensione dello schermo di 47 mm/48 mm”. Questo farebbe aumentare anche le dimensioni dell’aggancio che evidentemente non sarebbe più adatto ai cinturini oggi in commercio.

Se la voce sarebbe vera sarebbe la prima volta che questo accade. Apple ha già aumentato di due volte le dimensioni della cassa, l’ultima lo scorso anno quando l’ha portata da 44 a 45mm. In tutte e due le occasioni l’attacco dei bracciali non è però mai cambiato.

Un differente attacco sarebbe molto sgradito a chi ha investito sui bracciali e per coloro che comprando un Apple Watch 8 Pro volessero fin da subito comprarne uno alternativo. Sarebbe anche un serissimo problema per i produttori di bracciali che dovrebbero introdurne di varie dimensioni per assecondare il mercato. In una fase successiva i clienti si troverebbero poi ad avere meno scelta perchè chi disegna accessori sarebbe tentato di investire primariamente sul mercato più grande, quello dei bracciali per gli Apple Watch main stream.

Prima di disperarsi però è bene attendere. Il leaker in questione in passato aveva già sbagliato una previsione quella su Apple Watch 7 anche questo, come dovrebbe essere Apple Watch 8 Pro, non compatibile con i vecchi bracciali. In più “UnclePan” sembra non avere bene idea di quali siano le dimensioni della cassa del nuovo Apple Watch visto che parla di 47 o 48mm. A questo punto si potrebbe immaginare e sperare che il leaker in realtà fa una semplice supposizione e che quindi alla fine i bracciali oggi sul mercato resteranno compatibili.

Lo capiremo il prossimo 7 settembre nel corso dell’evento Far Out nel contesto del quale arriverà Apple Watch 8 Pro assieme ad Apple Watch 8 e ai nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro