Dock di ricambio per Nintendo Switch ad appena 30 euro

La Dock per Nintendo Switch che consente il collegamento con la TV, per giocare in modalità TV può essere costosa. Oggi vi proponiamo in modello che ha tutte le caratteristiche tipiche di una originale, ma che in realtà costa appena 30 euro. E’ disponibile in diverse colorazioni, per abbinassi al meglio alla vostra console, e si acquista direttamente da questo indirizzo.

Con 45W di uscita di ricarica, naturalmente, consente di giocare mentre si ricarica la console, sfruttando un alimentatore da 15V/2.6A. Proprio come avviene con la dock ufficiale, posizionato la console su questo accessorio potrete giocare usufruendo della TV, mantenendo la console in carica ma a basse temperature.

Peraltro, gode di un ingresso ethernet, così che sarà sufficiente collegare il cavo di rete alla porta per godere di una connessione molto più veloce e più stabile rispetto allo standard WiFi, così da poter giocare online senza alcun lag o freezer.

La dock, oltre alla porta ethernet offre anche 2 USB 2.0, 1 ingresso HDMI, 1 porta di Tipo C e supporta la risoluzione 4K, 1080P e 720P in uscita video. Ha dimensioni davvero contenute, pari a 8 x 7.1 x 2cm, e può essere facilmente trasportata anche in tasca. Leggero e portatile, è assolutamente plug and play, proprio come l’originale Nintendo.

E’ possibile acquistarla in tre diverse varianti di colore, nera oppure blu e rossa, come i colori ufficiali della console Nintendo Switch, o ancora verde e celeste.

Solitamente ha un costo vicino ai 50 euro, ma al momento si acquista in offerta a soli 30 euro. Potete acquistarla direttamente da questo indirizzo.