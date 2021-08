L’attore Hank Azaria sarà Tim Cook in una serie TV su Uber

L’attore Hank Azaria sarà il CEO d Apple, Tim Cook, in “Super Pumped”, una serie TV che racconta la nascita di Uber, l’azienda di ride sharing nota per il suo servizio di trasporto automobilistico.

A riferirlo è Variety, spiegando che Azaria farà parte del cast insieme ad altri attori già in precedenza annunciati per questo progetto: Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler e Kerry Bishé. Gordon-Levitt sarà nei panni del protagonista, il CEO e co-fondatore di Uber, Travis Kalanick; Travis Kalanick farà la parte del venture capitalist Bill Gurley e Bishé sarà Austin Geidt, l’impiegato numero 4 di Uber.

Pensata come un’antologia, la prima stagione di “Super Pumped” si basa su un libro di Mike Isaac con lo stesso nome, imperniato su Kalanick e il suo a volte tumultuoso rapporto con il suo mentore, Gurley. La serie raffigurerà l’altalenante crescita di Uber, rappresentazione degli alti e bassi della Silicon Valley, concentrandosi ogni stagione su una diversa storia di grandi aziende mondiali.

Hank Azaria si è fatto notare per suoi ruoli in film quali “Mystery Men” “Godzilla”, “I Puffi” e “I perfetti innamorati”. Nel corso della sua carriera ha vinto Emmy Awards in qualità di doppiatore (trai tanti, nei Simpson è stato lo storico doppiatore di personaggi come Apu, Boe, il commissario Winchester, il sovrintendente Chalmers, Carl Carlson e altri).