L’attrezzatura fitness Tunturi arriva in Italia con Attiva

Gli attrezzi fitness di Tunturi sono in vendita in Italia: grazie ad un accordo con Attiva, l’azienda scandinava che opera nel settore dei prodotti per le attività indoor e outdoor adesso distribuisce i suoi prodotti anche nel nostro paese, permettendo così di acquistare ottime attrezzature ai nostri connazionali che desiderano stare in forma e vivere sano.

Per Tunturi si tratta di un’opportunità di rafforzare la propria posizione sul territorio nazionale: all’interno dell’ampia gamma di prodotti, l’azienda annovera attrezzature all’avanguardia, progettate soprattutto per chi vuole iniziare il nuovo anno con il giusto spirito sportivo e con la voglia di pensare seriamente al proprio benessere fisico.

«In un periodo di forte cambiamento come quello che stiamo vivendo, caratterizzato dalla riscoperta dell’importanza di uno stile di vita sano e dell’allenamento, questa partnership è ancora più significativa e importante» commenta Kim de Heer, International Key Account Manager di Tunturi.

Per chi è alla ricerca di un dispositivo di livello professionale e dalle prestazioni elevate, ad esempio c’è la serie di tapis roulant pieghevoli Treadmill Endurance e in particolare il modello T80, con display LED/LCD da 10 pollici, pensato per un uso quotidiano intenso. A questo si aggiunge la serie S40 Sprinter Bike Competence, l’indoor cycling bike con telaio robusto e manubrio ampio, per portare la bici da corsa direttamente a casa.

Per chi invece vuole esercizi stimolanti e diversificati una buona scelta è l’ellittica C50 – R Crosstrainer Performance e la cyclette E50 Bike Performance con display LCD da 5,5 pollici, 32 livelli di resistenza e fino a 21 programmi di allenamento. Infine, il modello R60 Rower Performance, uno dei vogatori pieghevoli più completi sul mercato, in grado di allenare in modo uniforme e intenso tutto il corpo.

I dispositivi Tunturi promettono non solo un allenamento completo, ma anche un’esperienza di utilizzo estremamente personalizzata, in grado di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, sempre più smart e iper-connessi. Infatti, tutti i prodotti già disponibili su Attiva, dai tapis roulant fino alle cyclette, offrono la possibilità di connessione Bluetooth con numerose applicazioni fitness come Tunturi Routes, iColnosle+, Kinomap o Zwift.

I prodotti sono ideali anche per lavorare con Fitness+ di Apple visto che molti degli esercizi proposti richiedono attrezzature specifiche da utilizzare con Apple Watch come sistema di rilevamento delle prestazioni e delle condizioni dell’utente.

Con Attiva che rappresenta un punto di riferimento per la distribuzione presso gli APR italiani e la grande distribuzione l’appassionato o il principiante sono sicuri di trovare non solo un prodotto pronto per l’acquisto ma anche una assistenza nel tempo su tutto il territorio italiano.