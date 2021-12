Le App per la Tombola su iPhone, iPad, Mac e Apple TV

Torna a Natale e si torna alla tradizione: anche se molti di noi sono bloccati o isolati dalla pandemia il periodo delle feste di fine anno è l’ideale per i giochi da tabellone e il più classico di tutti è la Tombola.

Grazie ad iPhone e iPad possiamo giocare con una cartella virtuale ma se vogliamo abbinare tradizione a digitale possiamo usare iPad, Mac o Apple TV per gestire un cartellone sul grande schermo e utilizzare cartelle tradizionali, stampate da soli e pure fagioli per coprire i numeri. Vi ricordiamo che con Apple TV è possibile avere a (grande) schermo con Airplay la schermata dei dispositivi iOS e macOS compatibili.

(Ricordatevi di areare frequentemente il locale dove giocate e di mantenere tutte le precauzioni!)

Tombola (per Mac)

Anche quest’anno vi proponiamo “Tombola” un’app per Mac aggiornata di recente e semplicissima da utilizzare e con un’interfaccia immediatamente comprensibile. Una volta aperta l’app, avrete davanti a voi sullo schermo una finestra rossa con i numeri: un grande tabellone virtuale. Cliccando sul tasto “Estrai” vi comparirà sulla destra il numero estratto e una voce lo leggerà, insieme con il significato della Smorfia napoletana.

Naturalmente prima di iniziare sarà necessario stampare una cartellina (o anche più di una cartellina) per tutti i presenti e naturalmente, ripassare un po’ le regole e stabilire quali e quanti saranno i premi. Se desiderate estrarre i numeri manualmente, coinvolgendo i più piccoli di casa, potete chiamarli per fare click sul tasto ad ogni estrazione, ma potete inserire anche l’estrazione automatica, che tra un’estrazione e l’altra farà delle piccole pause.

L’app è stata ancora aggiornata pochi giorni fa ed è compatibile 64 Bit, ha caratteri più grandi e sfrutta anche il pieno schermo.

Tombola per Mac si può acquistare su Mac App Store a 1,09 euro.

iTombolissima per Mac

Se volete utilizzare un software un po’ più complesso e dal look meno strettamente natalizio potete scaricare iTombolissima per Mac a 5,49 Euro.con cui scegliere se avere le estrazioni automatiche o manuali con la voce in italiano, in inglese, in spagnolo o in napoletano e in questo caso oltre al numero sarà pronunciato il relativo significato del numero secondo la smorfia napoletana.

C’è una sezione per gestire i premi in cui inserire il valore di ogni premio (ambo, terno, quaterna ecc.) e si può utilizzare una funzione dell’applicazione che mescolerà i premi tra di loro e li nasconderà alla vista….

Quando un giocatore vincerà un premio si può mostrerà cifra che la dea bendata gli ha assegnato cliccando il pulsante per svelare il premio nascosto. E’ compatibile 64 bit. Purtroppo non è aggiornata da 4 anni ma rimane sempre un’ottima opzione.

Tombola Nerd per Apple TV

Per chi ha una Apple TV di quarta generazione c’è Tombola TV Nerd di iQuii che nasce con lo scopo di portare la tradizione natalizia sullo schermo della AppleTV.

L’utente potrà utilizzare il suo smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) come cartella, scannerizzando il Qr Code che vedrà nella TV.

Il tabellone è visibile direttamente su Apple TV insieme al QR code per l’accesso immediato alle cartelle di gioco, facilmente utilizzabili tramite qualsiasi dispositivo come smartphone e tablet iOS, Android e Windows Phone.

L’Apple TV estrae i numeri a sorte, mentre Siri li legge per un’esperienza ancora più interattiva e coinvolgente. Con la tombola su Apple TV è possibile controllare in modo costante e simultaneo i numeri usciti sul tabellone per non perderne nessuno, e segnare i numeri chiamati direttamente sulla cartella visualizzata sul proprio dispositivo.

TombolaTV Nerd è gratuita

Tombola Mobile per iPhone e iPad

Il gioco Tombola Mobile che offre tutte le citazioni della Smorfia Napoletana è stato sviluppato da Domenico Costa.

Ha due modalità: Cartella e Tabellone. Nella Cartella l’utente può selezionare i numeri che vengono estratti da un’altro utente con un’altro iPhone o iPad. Nel Tabellone vengono estratti i numeri, e si può utilizzare come estrattore automatico dei numeri oppure manuale. Costa 0,99 € ed è scaricabile da questo link di App Store.

Tombola di Natale per iPhone, iPad e Apple TV

Una applicazione multipiattaforma con tabellone su Apple TV, con in più le cartelle da stampare o consultare su iPhone e iPad è “Tombola di Natale” proposta a 1,09 Euro che con un look spartano ma natalizio offre estrazione e un aspetto “thrilling” in più (o in meno – giudicate voi): il cartellone partecipa attivamente alla Tombola e dovete quindi mettere in gioco le relative cartelle.

Sul sito dello sviluppatore è possibile stampare delle cartelle per il gioco con il minimo spreco di carta. E’ possibile inoltre indicare l’ammontare dei premi per ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola.

Tombola Italiana per iPhone e iPad (con Smorfia)

Per chi ha necessità di abbandonare la scrivania e giocare in mobilità ecco Tombola Italiana per iOS, compatibile universalmente con iPhone e iPad. Si tratta di una delle applicazioni sulla tombola più recenti e aggiornate, anche dal punto di vista grafico.

Ovviamente, il titolo riprende le meccaniche del grande classico e permette di sfidare amici e parenti a suon di “Ambo”, “Terna”, “Quaterna”, “Cinquina” e “Tombola”. Tra le varie caratteristiche extra anche la possibilità di sbloccare 7 differenti temi “internazionali”, potendo scegliere da 1 a 4 cartelle per partita. Il titolo offre anche una gradevole sezione multiplayer per sfidare altri giocatori, nonché power up per vincere facile. E’ gratis per iOS e si scarica direttamente da qui. Prevede acquisti in-app di tickets.