LG investe 1,2 miliardi per modulo telefoto con zoom periscopico destinato ad iPhone

LG Innotek, uno dei partner più importanti di Apple nell’ambito dei sensori ottici, presenterà a gennaio al CES di Las Vegas un modulo zoom ultra-compatto destinato alle fotocamere degli smartphone e uno dei produttori ai quali il modulo in questione sarebbe destinato è Apple; quest’ultima potrebbe sfruttarlo per gli iPhone 15.

A riferirlo è il sito The Elec, spiegando che LG Innotek ha elaborato un piano per la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo da 1,289 miliardi di dollari, destinato a produrre uno zoom pieghevole e attuatori per gli iPhone 15 che Apple dovrebbe presentare il prossimo anno.

L’investimento di LG sembrerebbe riguardare un particolare modulo per lo zoom e attuatori. Il “Folded Zoom” sarebbe un modulo in grado di deviare la luce grazie ad un prisma e trasmetterla al sensore di immagine, elemento che permetterebbe di ridurre la sporgenza della fotocamera sul retro del telefono.

Tra le novità di rilievo che dovrebbero riguardare la lineup di iPhone 15 che vedremo il prossimo anno, una di queste dovrebbe essere lo zoom periscopico, e da quello che sembra di capire – ammesso che l’indiscrezione di LG sia reale- il modulo fotocamera frontale potrebbe essere del tipo a scomparsa.

Un modulo fotocamera di nuova generazione potrebbe arrivare sugli iPhone top di gamma del 2023 e del 2024. Altri produttori (es. Oppo) hanno presentato dispositivi con n zoom periscopico, sfruttando moduli a scomparsa posizionati al centro invece che ai lati, al fine di garantire maggiore stabilità.

Nell’ambito del CES 2023 a Las Vegas, ha fatto sapere che il CEO William Cho parlerà di “innovazioni”. Tra le novità che verranno presentate ci sono i nuovi prodotti della collezione LG OLED, che compie un ulteriore passo avanti verso la celebrazione del suo decimo anniversario, e una nuova concezione di elettrodomestici.

I piani di Apple per iPhone 15 del 2023 prevedono ancora più differenziazione tra modelli base e Pro, con specifiche top esclusive riservate nei modelli di punta, non solo per processore e memoria RAM, ma anche per lenti e fotocamere., materiali più pregiati per lo chassis come il titanio e altro ancora. Per adeguarsi alle recenti normative europee con iPhone 15 Apple abbandonerà il connettore proprietario Lightning per adottare porta e caricatore universale USB-C.