Le cuffie auricolari Lenovo LP5 grazie a un coupon costano pochissimo

Sono piccoli come gli AirPods Pro ma a differenza di questi ultimi in questo momento costano pochissimo: gli auricolari Lenovo LP5, grazie al codice MLP attualmente in corso, si possono comprare a soli 10,71 euro (solo 20,5 acquistandone 2 paia) quindi a meno di un quarto del normale prezzo di listino. Vale la pena prenderli in considerazione non solo per la qualità costruttiva ma anche per quella di riproduzione audio.

L’azienda infatti promette una resa HD grazie all’impiego di driver da 13 mm, quindi ben più grandi di quelli da 8 mm che generalmente troviamo negli auricolari che si posizionano nella stessa fascia di prezzo. Integrano le ultime tecnologie in fatto di utilizzo e connettività, visto che presentano una superficie esterna di tipo touch tramite la quale è possibile controllare la riproduzione musicale e rispondere ad una telefonata in entrata.

C’è inoltre come dicevamo il Bluetooth in versione 5.0, la più recente quindi in termini di connettività che consente sia di ridurre i consumi che di mantenere la connessione con lo smartphone solida e stabile. Questa riduzione in termini di dispendio energetico si traduce in 3,5 ore di utilizzo in ascolto musicale oppure 360 ore se restano accesi ma in standby, e grazie alla custodia di ricarica dotata di una batteria da 250 mAh è possibile ricaricare completamente (in circa un’ora e mezza tramite USB-C) entrambi gli auricolari almeno tre volte, portando quindi l’autonomia complessiva ad oltre 12 ore.

Dal punto di vista costruttivo, la scocca esterna è realizzata in plastica ABS con finiture cromate in prossimità dell’astina del microfono e presentano dei gommini in-ear – disponibile in confezione nelle misure S, M e L – che oltre a migliorare la stabilità degli auricolari all’interno delle orecchie promettono una migliore insonorizzazione dai rumori esterni. Infine, gli ingombri della custodia sono pari a 6,2 x 4,5 x 2,4 centimetri e il peso del singolo auricolare è di appena 3,6 grammi.

Chi intende comprare gli auricolari Lenovo LP5 come dicevamo può approfittare di una promozione attualmente in corso: normalmente venduti a 45,55 euro adesso sono scontati del 34% a 30,37 euro: tuttavia inserendo il codice MLP nel carrello si ottiene un ulteriore sconto-sullo-sconto pari al 64% che porta il prezzo finale per l’utente a 10,71 euro, che diventa 20,5 acquistandone due paia.

L’offerta scade il 30 dicembre salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.