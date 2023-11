Le impressioni di chi ha visto su Vision Pro i video spaziali girati con iPhone 15 Pro

In iOS 17.2 – futuro aggiornamento di iOS al momento disponibile per sviluppatori e beta tester – Apple mette a disposizione una funzione per gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max che consente di registrare video spaziali, filmati che danno l’impressione della profondità 3D quando visualizzati da chi indossa il visore Vision Pro di Apple (dispositivo per il quale l’arrivo è previsto a inizio 2024).

Apple ha mostrato a un ristretto numero di utenti i video spaziali su Vision Pro. Ne parla, ad esempio, Joanna Stern del Wall Street Journal nella sua newsletter “Tech Things” che scrive:

“Alla dimostrazione ho registrato uno chef di sushi che tiene in mano un pezzo di sushi. Quando l’ho riguardato nel Vision Pro, sushi e bacchette sembravano davvero in 3D. Erano chiaramente in primo piano, sospesi vicino a me più delle altre immagini. Naturalmente, l’illuminazione era perfetta durante la ripresa; resta da vedere come sarà il risultato in condizioni imperfette”.

E ancora: “Apple mi ha mostrato altri video spaziali. In uno di questi si vedeva un padre che raccontava ai suoi bambini una storia nel retro di un camper, un filmato talmente realistico e intimo che mi ha fatto quasi venire i brividi: perché sto spiando questa famiglia a caso? È qui chiaramente mostrato il grande fascino di questa tecnologia: i video spaziali creano intimità, con una modalità tale che le foto 2D e i video non possono”.

Jacob Krol di The Street, riferisce: “Catturare i video spaziali è semplice e altrettanto intuitiv, alla stregua delle registrazioni disponibli in una delle modalità offerte da iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max. Si gira l’iPhone in modalità orizzontale per sbloccare la registrazione, appare l’icona del visore e una livella mostrata mentre si registra”. “La vista orizzontale e la livella sono importanti, poiché video troppo tremolanti potrebbero stonare durante la riproduzione con il Vision Pro. Nella mia prova, ho catturato un sushi chef professionista che realizzava dei rotolini di sushi e palline di riso, e lo chef che teneva in mano il prodotto finito. Mi sono progressivamente avvicinato, inquadrato il rotolino a circa 50 centimetri mentre era tenuto in aria con le bacchette L’iPhone ha fatto un eccellente lavoro nel cambiare la messa a fuoco mentre mi muovevo intorno al pezzo di sushi e catturando lo chef in secondo piano. Per chi preferisce, è anche possibile mettere a fuoco manualmente.

Scott Stein di C-Net, scrive: “I video hanno un aspetto magnifico e il 3D è incredibilmente realistico. Sono anche facili da registrare, e possono essere salvati come video da riprodurre in 2D in un tradizionale formato video, ma in definitiva è una funzionalità creata per un prodotto del 2024 che, a 3500$, è corretto dire che molte persone non correranno a comprare. Detto questo, l’esperienza è impressionante”. Stein riferisce ancora che Apple aggiornerà Final Cut Pro con il supporto di specifiche funzionalità di video editing per i video spaziali.

A questo indirizzo vi spieghiamo cos’è, e a cosa serve Vision Pro.