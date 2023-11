Le memorie Kingston in sconto al Black Friday

Anche quest’anno Kingston ha deciso di lanciare una serie di offerte in occasione del Black Friday che resteranno attive dal 17 fino al 27 novembre. Quelle proposte sono memorie dalle alte prestazioni e con tagli che vanno da 1 TB a 4 TB, quindi più che sufficienti per un upgrade che non solo va a migliorare la reattività e la velocità del computer, ma offrono anche spazio a sufficienza per poter archiviare tutti i file più importanti.

La nostra redazione ha raccolto i prodotti che, per tipologia e prezzo in offerta, potrebbero essere più interessanti per i nostri lettori.

Ad esempio per gamer e appassionati c’è in promozione la celebre FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD nelle versioni da 1 TB, 2 TB e 4 TB: sono ottime per chi ha bisogno di soluzioni per PC assemblati nell’intento di aumentarne lo spazio di archiviazione senza rinunciare alle prestazioni.

In questo senso si può anche approfittare delle offerte in corso optando per la soluzione KC3000 da 2 TB, caratterizzata da un formato compatto che si integra molto bene nelle schede madri, promettendo la massima flessibilità e dando al contempo elevata reattività con tempi di caricamento ridotti.

Diversi anche gli sconti sui prodotti della linea Kingston Fury Beast, progettata per chi ha bisogno di velocità ed elevate prestazioni, il tutto condito da un design appariscente. In questo caso si trovano in offerta le versioni da 32 GB dei Kingston Fury Beast DDR4 e DDR5.

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.