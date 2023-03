Le nuove TV Sony Bravia 2023 compatibili con Apple TV e HomeKit

Sony ha presentato la line-up di TV BRAVIA XR 2023. I modelli in questione sono quattro: X95L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED e A80L OLED.

La denominazione è sostanzialmente la stessa numerazione dello scorso anno, con la lettera K che viene sostituita nel 2023 dalla lettera L

Le Bravia XR 2023 vantano un “Cognitive Processor” XR con tecnologia XR Clear Image che promette di migliorare la riduzione del rumore nelle immagini, maggiore chiarezza nei movimenti, riduzione dell’effetto mosso e altro ancora.

Sony spiega che il Cognitive Processor XR analizza centinaia di migliaia di elementi contemporaneamente. Uno di questi elementi è il punto focale, che può rilevare dove gli esseri umani tendono a concentrarsi maggiormente. L’analisi incrociata di ogni elemento dell’immagine, incluso il punto focale, genera informazioni sulla profondità e regola ciascuna parte per conferire all’immagine più profondità e realismo. Lo stesso concetto è applicato ai suoni, riproducendo il modo in cui l’orecchio umano percepisce la provenienza del suono, e trasportando lo spettatore “al centro dell’azione”.

La X95L incorpora dei tweeter nella cornice, migliorando la diffusione degli alti; su A95L e A80L, gli attuatori promettono la produzione di suoni con vibrazioni in sincronizzazione con ciò che accade sullo schermo.

Sony ha anche curato il supporto per i videogiochi con immagini ottimizzate per giochi in streaming e con la PS5, grazie a funzionalità quali Auto HDR Tone Mapping aned Auto Genre Picture Mode. Un menu dedicato (“Game Menu”) permette di richiamare impostazioni di interesse per i gamer per attivare/disattivare VRR (il refresh rate variabile) e la Motion Blur Reduction (per la riduzione del cosiddetto “effetto fantasma”).

Non manca il supporto a Google TV per accedere a una vasta gamma di applicazioni e servizi di streaming, e naturalmente c’è anche Google Assistant e Alexa nel menu.

Per gli utenti di dispositivi Apple da segnalare la presenza di Apple TV, la compatibilirà con AirPlay (per riprodure in streaming sul TV da iPhone, iPad o Mac, guardare film dalle app o da Safari e condividi le foto con gli amici nella stanza), e il supporto per HomeKit: è possibile controllare la TV con Siri e sfruttare le varie funzioalità offerte da Apple HomeKit.

Il telecomando prevede il nuovo layout già visto lo scorso anno; è anche disponibile una versione premium, con superficie in alluminio e retroilluminazione automatica dei principali comandi, e la variante più economica in plastica e senza retroilluminazione per le serie di fascia inferiore.