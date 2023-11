Le offerte Black Friday di EcoFlow su tutte le soluzioni energetiche sono già iniziate

EcoFlow, noto brand pioniere nel settore delle soluzioni energetiche per uno stile di vita eco-friendly, annuncia l’apertura delle sue promozioni Black Friday, offrendo sconti significativi su una gamma di prodotti. La stagione festiva si accende con risparmi che raggiungono fino a 1100 euro su prodotti all’avanguardia, inclusi centrali elettriche portatili, pannelli solari e altro.

Le offerte Black Friday di EcoFlow sono disponibili anche su Amazon. Grazie alle avanzate tecnologie di EcoFlow, tra cui la batteria LFP per sistemi elettrici, il sistema di gestione delle batterie EcoFlow e le potenti tecnologie X-Boost e X-Stream, i consumatori possono accedere a soluzioni energetiche sicure, affidabili e intelligenti a prezzi competitivi.

Ecco alcune delle offerte attive durante questo periodo:

RIVER 2 & RIVER 2 Pro

In questo caso si tratta di compagni ideali per le attività all’aperto. RIVER 2 pesa solo 3,5 kg con una capacità di 256Wh e grazie alla tecnologia brevettata X-Stream, 2 si ricarica completamente in soli 60 minuti, garantendo sempre la massima prontezza per avventure improvvisate. Le celle della batteria LFP assicurano una durata di 10 anni con 3.000 cicli.

Il prezzo speciale del RIVER 2 è ora di soli 249 euro, mentre l’alternativa più potente RIVER 2 Pro è disponibile a soli 679 euro, con uno sconto di 120 euro.

DELTA 2

Con uno sconto notevole, il DELTA 2 passa dai 1.049€ iniziali a soli 899€. Non si tratta solo una batteria, ma una fonte di alimentazione versatile per il proprio ambiente domestico, con la capacità di alimentare praticamente qualsiasi cosa.

Portatile e pratico, il DELTA 2 è ideale come riserva energetica domestica, per camper, tende o durante i viaggi. Offre una capacità di 1 kWh, garantendo un surplus di energia per alimentare dispositivi essenziali a lungo termine. Vi ricordiamo che abbiamo provato questo modello su questa pagina di Macitynet.

Pannello solare portatile bifacciale da 220W

Il pannello solare portatile da 220W di EcoFlow, con design bifacciale, cattura fino al 25% in più di energia solare. In combinazione con le stazioni elettriche portatili di EcoFlow, genera energia sostenibile sia all’aperto che a casa.

Invece di 499 euro, il pannello solare è ora disponibile a soli 429 euro.

Oltre a questi, altri prodotti come DELTA Max 1600, Dual Fuel Smart Generator, 160W Portable Solar Panel e molti altri sono disponibili a prezzi scontati durante il Black Friday Sale. Altre offerte partiranno dal 17 Novembre e le troverete sia sulle pagina di Macitynet che sul nostro canale Telegram delle offerte.

Per informazioni dettagliate sulle promozioni, i clienti possono consultare il negozio del produttore su Amazon.