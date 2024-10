Le offerte iRobot Roomba e Brava per la festa delle offerte Prime

Pubblicità

La Festa delle Offerte Amazon Prime 2024 vede anche quest’anno iRobot proporre una serie di sconti su molti dispositivi per la pulizia automatica ella casa, una occasione imperdibile per acquistare la migliore tecnologia disponibile per le proprie esigenze a prezzi scontati.

Ed ecco i modelli in sconto.

iRobot Roomba J7 e J7+ sono noti per la loro capacità di evitare ostacoli grazie alla tecnologia avanzata di riconoscimento degli oggetti. Questi modelli sono l’ideale per chi cerca una pulizia efficiente e precisa, poiché rilevano e aggirano cavi e altri piccoli oggetti per evitare danni. Inoltre, la connessione all’app iRobot consente di programmare le pulizie in base alle proprie esigenze, garantendo sempre una casa in ordine. Con J7+, inoltre, è possibile beneficiare di tutti i vantaggi di un robot aspirapolvere dotato di base auto svuotante; questo prodotto, infatti, porta l’efficienza della pulizia automatizzata ad un livello superiore con il suo sistema di svuotamento automatico della polvere.

iRobot Roomba Combo Essential combina design elegante e funzionalità essenziali, perfetto per chi desidera una soluzione di pulizia robotica semplice ma efficace. Questo modello è adatto a diverse superfici, con una potenza di aspirazione che assicura la rimozione di polvere e detriti. Grazie all’integrazione con l’app iRobot, puoi facilmente pianificare e monitorare le attività di pulizia, garantendo risultati ottimali senza sforzo.

iRobot Roomba Combo i5 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire una pulizia versatile. Dotato di funzioni avanzate, può passare dall’aspirazione al lavaggio senza interruzioni, ideale per chi vuole un pavimento impeccabile. La mappatura intelligente gli permette di coprire tutte le aree della casa in modo sistematico, e con la compatibilità all’app iRobot, è facile controllarlo e programmare le pulizie anche da remoto.

Chi è alla ricerca di una soluzione avanzata può acquistare iRobot Roomba Combo J7 e J7+, due robot che combinano aspirazione e lavaggio per una pulizia completa. Questi modelli sono dotati di tecnologia di riconoscimento degli oggetti, che permette di evitare ostacoli e gestire efficacemente i pavimenti. Grazie alla capacità di aspirare e lavare in un unico passaggio, entrambi i modelli sono perfetti per chi cerca un sistema di pulizia automatizzato, completo e intelligente, che possa essere gestito comodamente tramite l’app iRobot. Solo con Combo J7+, tuttavia, è possibile beneficiare di un sistema di comfort aggiuntivo: la base auto svuotante. Acquistando questo modello, infatti, è possibile svuotare il robot senza dover accedere direttamente al contenitore di raccolta.

Coloro che, invece, necessitano di una soluzione efficiente sotto i tutti punti di vista e in grado di coprire ampie superfici possono acquistare, in sconto, iRobot Roomba Combo 10 Max, un robot potente ed estremamente versatile capace di offrire un grado di pulizia impeccabile. La sua tecnologia di mappatura avanzata gli consente di coprire l’intera casa con precisione, mentre la compatibilità con l’app iRobot offre un controllo totale, dalle pianificazioni alle zone da evitare.

Infine per chi vuole separare la pulizia dal lavaggio. Il modello Braava Jet M6 è progettato per facilitare la pulizia quotidiana, con una tecnologia di navigazione intelligente che consente di muoversi agilmente in casa. Questo robot è ideale per raccogliere la sporcizia e lavare i pavimenti, rendendo ogni superficie più pulita. La sua compatibilità con l’app iRobot e i comandi vocali rende semplice e intuitiva la gestione delle pulizie, assicurando un’esperienza personalizzata e senza sforzo.

Ecco la lista delle offerte iRobot per la festa delle offerte Prime day 2024.