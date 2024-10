RS20 PRO è il nuovo gioiello EZVIZ per la pulizia domestica

Pubblicità

EZVIZ ha annunciato il lancio del suo nuovo RS20 Pro, un robot che combina funzioni di aspirapolvere e lavapavimenti, progettato per automatizzare completamente la pulizia domestica, anche grazie alla base di lavaggio tutto in uno.

Questo dispositivo è progettato per ridurre l’intervento umano, garantendo una pulizia accurata su diverse superfici, dai pavimenti ai tappeti, inclusi gli angoli più difficili da raggiungere. Tra le caratteristiche principali vi è un sistema di installazione e rimozione automatica del panno, una spazzola a rullo 3-in-1 che elimina i grovigli di capelli, e spazzole laterali che si sollevano per evitare danni su tappeti e moquette.

La stazione base di RS20 Pro è dotata di due serbatoi per l’acqua pulita e sporca, rendendo il dispositivo quasi completamente autonomo. Grazie alla capacità di gestire automaticamente il ciclo di pulizia, inclusi lavaggio e asciugatura del panno, EZVIZ RS20 Pro offre una delle soluzioni di pulizia più avanzate sul mercato. Inoltre, il robot è in grado di rilevare la presenza di tappeti, evitando di bagnarli e aumentando la potenza di aspirazione per rimuovere efficacemente polvere e peli.

Un’altra innovazione riguarda la tecnologia sviluppata per il taglio e la rimozione dei grovigli di capelli, che mantiene la spazzola principale pulita e in perfetta efficienza. Con un’autonomia di tre ore e una potenza di aspirazione di 7.200 Pa, il robot risulta piuttosto equilibrato, così da riuscire a pulire anche una metratura piuttosto ampia, senza necessità di ricarica a metà pulizia.

Telecamera inclusa

Elemento da non trascurare è la presenza di una telecamera a bordo, che di fatto trasforma questo robot in un vero e proprio sistema di monitoraggio della casa. Grazie alla telecamera integrata e alla tecnologia AI, il robot è in grado di riconoscere oggetti e pianificare in modo efficace il percorso di pulizia, evitando ostacoli e attraversando superfici irregolari senza difficoltà.

L’RS20 Pro, compatibile con assistenti vocali come Google e Alexa, può essere gestito tramite l’app EZVIZ, permettendo di programmare e personalizzare le sessioni di pulizia direttamente dallo smartphone. RS20 Pro è disponibile a un prezzo promozionale fino al 13 ottobre presso i principali rivenditori online. Su Amazon si acquista con 150 euro di sconto rispetto al listino ufficiale.

